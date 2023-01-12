6’lı masa TBMM değildir

12 Ocak 2023 Perşembe

O gün gazetede yazım olmadığı için, Pazartesi günleri www.kongar.org adresindeki siteme, özel bir yazı koyuyoruz.

Değerli gazeteci-yazar Ümit Aslanbay’ın editörlüğünde, bu yazıların içinden seçilmiş bazı bölümlerden oluşan bir de kitap yayımladık.

Kitap esas olarak Erdoğan/AKP iktidarının “Önlenebilir Yükselişi”nin öyküsünü anlatıyor.

AKP iktidarının yükselişi “Önlenebilirdi” çünkü, Demokrasiyi tahrip eden her adımdan önce bu adım eleştirilmiş, topluma uyarılarda bulunulmuş, ortaya çıkacak olan vahim sonuçlara işaret edilmişti.

AMA HEYHAT:

EMPERYALİSTLERCE DESTEKLENEN KARŞIMIZDAKİ DİNCİ-ETNİKÇİ-LİBERAL SOLCU KORO O KADAR GÜÇLÜYDÜ Kİ SESİMİZİ KİMSEYE DUYURAMADIK.

Sonunda bu tahribatın öyküsünü anlatan kitabın ismini de “Aymazlığın İbretlik Öyküsü” olarak koyduk.

Şimdi AKP’nin bu “Önlenebilir Yükselişi”ne destek verenlerin, (bu yükselişten maddi çıkar sağlayan oligarşi hariç) hepsi pişman...

Bir kısmı da zaten yaptıkları hataların bedelini, destekledikleri bu iktidar tarafından atıldıkları zindanda ödüyor.

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Şimdi bu otoriter iktidardan kurtulmanın, Demokrasiyi yeniden kurmanın eşiğindeyiz:

Demokratik Rejimi yeniden hayata geçirmek isteyen partilerin kurdukları, Altılı Masa denilen Millet İttifakı, Sosyalist Güç Birliği, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak üç birliktelik kendi ilkelerini, ideolojilerini, demokrasiyi yeniden nasıl ve hangi araçlarla kuracaklarını açıklamaya başladılar.

Ne yazık ki bu ittifakların en güçlüsü olan Millet İttifakı (Altılı Masa) içindeki bazı küçük parti liderleri, sorumsuzca açıklamalar yapmaya başladılar.

Oysa bu konuşanlar zaten bu iktidarın otoriterleşmesinde katkıları olan liderlerdir.

Bu iki partinin tek başlarına TBMM’ye hiçbir girme şansları, tek bir sandalye bile kazanma olanakları yoktur.

Özetle bu iki parti, siyasal geleceklerini sadece ve sadece içinde oldukları ittifaka borçludurlar.

Ama eylem ve söylemlerine bakarsanız, sanki TBMM’de çoğunluk sahibi parti liderleri gibi davranıyor ve konuşuyorlar...

Özellikle de sağ siyasetin Demokratik Rejime karşı işlediği tarihsel hataları tekrarlayarak Demokrasi taraftarlarının Altılı Masa’ya bağladıkları umutları zedeliyorlar.

Bu konudaki uyarı görevimi yapmak için geçen Pazartesi günü yazdığım “Güncel” yazımdan bir bölümü (biraz değiştirerek) alıntılıyorum.

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Ne yazık ki “Millet İtifakı”nın bazı üyeleri, belki de küçük partilerin liderlerinin kendilerini kanıtlama çabalarından kaynaklanan bir biçimde...

Sanki ülkede Demokratik Rejim varmış gibi...

Tartışmalı ve dikenli konular üzerinde ne kararlar alacaklarına ilişkin garip ve genel beklentilere aykırı açıklamalar yapmaya başladılar.

Ve ancak gerçek Demokratik Rejim içinde TBMM’da tartışılabilecek olan bazı önemli konularda...

Kamuoyunun genel Demokrasi beklentileriyle pek de uyuşmayan aykırı birtakım önerilerde bulunuyorlar.

Her garip ve aykırı açıklama, kamuoyunda Altılı Masa’ya duyulan güveni biraz daha azaltıyor.

Özellikle küçük partilerin liderleri, egolarını cilalamaktan vazgeçerler, zaten sayıları pek de fazla olmayan çekirdek seçmenlerine tartışmalı konularda selamlar yollamayı bırakırlar ve “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” konusundaki desteklerini ifade etmekle yetinirlerse, Demokratik Rejimin yeniden kurulmasına daha iyi hizmet ederler.

Unutmayalım, iktidar zaten Demokratik Rejim taraftarlarının Altılı Masa’ya küserek sandığa gitmemelerini sağlamak için çalışıyor.

Bu liderlerin yaptıkları açıklamalar Demokratik Rejimi yeniden kurmak için sandığa gidecek seçmenlerde ciddi tereddütler yaratıyor.