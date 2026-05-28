Brütüs: Hainliğe övgü (!)
Emre Kongar
28.05.2026 04:00
CHP’ye yapılan saldırı dolayısıyla, bugün sevmediğim bir kavram olan “HAİNLİK” üzerinden üçüncü “ÖVGÜ” yazımı:

Hem koleksiyon tamamlansın hem Carlo Maria Cipolla ile Étienne de La Boétie’ye bir nazire olsun ve hem de “politikacılar” başta olmak üzere, “insanlık” adına evrensel bir katkı (!) yapayım diye yayımlıyorum.

***

MÖ 44’te Sezar’a suikast düzenleyen senatörler arasında en güvendiği dostu ve manevi oğlu Brütüs de vardı.

15 Mart’ta (Ides of March) senato binasında Sezar’ı bıçaklayarak öldürenlerden biriydi.

Sezar, Brütüs’ü görünce şaşkınlık içinde “Sen de mi, Brütüs?” (Et tu, Brute?) dedi.

Brütüs, “Cumhuriyeti kurtarmak” için Sezar’a ihanet etmişti.

Ama “hainlik” dolu bu eylem, Cumhuriyeti kurtarmak bir yana, Roma’yı bir iç savaşa sürükledi ve Cumhuriyetin de sonunu getirdi.

Brütüs ise çıkan savaşlar sonunda yenildi ve intihar etti.

***

HAİNLİĞİN SEKİZ TEMEL YASASI

Yasa 1: Hain genellikle fark edilmez.

Tarihteki ilk hain, Sezar’ı bıçaklayan manevi oğlu ve dostu Brütüs’tür.

Yasa 2: Bir insan, tahmin edebileceğinden çok daha hain olabilir ve kimsenin veremeyeceği kadar zarar verebilir.

Yine Brütüs örneğine bakalım:

Sana ihanet eden en yakının seni katleder bile.

Yasa 3: Hainlik sosyal statü, eğitim ve zekâdan bağımsızdır.

Hainlik demokratik bir özelliktir: Herkes eşit derecede yeteneklidir.

Yasa 4: Hain kişi, en tehlikeli insan tipidir.

Aptallar ve Kurnazlardan daha büyük zarar verir.

Yasa 5: Hainlik bulaşıcıdır.

Bir yerde başladı mı yayılması çok kolay olur.

Yasa 6: Hainlik için en uygun duygu “Güven”, en uygun yer “Liderlik” veya “Lidere yakınlık”tır.

Liderlik kavgasında kimseye her zaman güvenme.

Yasa 7: Hain, ihaneti asla kabul etmez.

Hep mağduriyet durumu, hep gerekçe üretir.

Yasa 8: Hainliğin tedavisi yoktur.

Hiç uğraşmayın; kaçın!

***

Toplumlar iki aşamada çöker:

1. Kurnazların ve Aptalların egemen olduğu; Aptalların kurnazlaştığı, Kurnazların aptallaştığı dönem:

Oligarşi hariç, herkes kaybeder; toplum, kaynakları bitene kadar varlığını sürdürebilir.

2. Hainlerin, Kurnazlar ve Aptallar Yönetimine hizmet ettiği dönem:

Oligarşi dahil, herkes kaybeder; toplum çöker.

***

Okuduktan sonra bu yazıyı “Seni tarif ediyor” diyerek kime göndereceğinizi bilirsiniz herhalde!

İlgili Konular: #Cumhuriyet #yasa #roma #suikast #sezar

