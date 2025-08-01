Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’nin işi ‘komisyonda’ zor; çok zor!
Emre Kongar
Son Köşe Yazıları

CHP’nin işi ‘komisyonda’ zor; çok zor!

01.08.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Çarşamba akşamı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Komisyon”un nitelikli çoğunlukla karar alacağının kendisine iletildiğini belirttikten sonra, CHP’nin de “Komisyona” katılacağını bildirirken İktidarın tutarsızlıklarını ve çelişkilerini vurgulayarak özetle şunları söylemiş:

“CHP’nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın, bulunmadığı komisyondan korksun.

Cumhuriyetin kolonlarını kesiyorlar. Kolonunun üstüne çivi çaktırmayız. Resim için kolonun üstüne çivi çaksın, karşısında bizi bulurlar. O yüzden herkes rahat olsun.

Tutumumuz nettir. Anayasa’ya uymayanla Anayasa yapmayız.

AİHM kararı duruyor, Kavala arkada yatıyor.

AYM kararı duruyor, Can Atalay arkada yatıyor. AYM kararları duruyor, Gezi’den arkadaşlarımız içeride yatıyorlar.

Daha önce de defalarca beraat kararları duruyor, içeride yatıyorlar. Dünya kadar ‘Kovuşturmaya gerek yok’ dediği halde ya da yargılayıp beraat ettirdiği halde KHK’den ihraç edilmiş insanlar görevlerine iade edilmiyorlar.

Anayasa’ya, AİHM kararlarına, AYM kararlarına, mahkeme kararlarına uyuyacaksın; sonra geleceksin, benimle Anayasa yapmayı konuşacaksın.”

Özel’in bu sözleri, zaten kamuoyunun CHP’nin “Komisyon”a katılmasına karşı çıkma gerekçelerini oluşturuyor!

***

Özel’in konuşmasında benim dikkatimi çeken nokta, bu “Komisyon”dan CHP’nin ne beklediği hakkındaki sözleri:

“Biz bu komisyona çatır çatır görev yapmaya...

Demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye...

Hem bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmeye...

Her türlü hukuksuzluk, her türlü Anayasal hak ihlali için mücadele etmeye...

Yeni bir demokratik açılımı sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden; Kürtlerin sorunlarının, Alevilerin sorunlarının, ezilenlerin, dezavantajlıların sorunlarının çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz.”

***

Ama kendisi de bu saydığı konularda sonuç almanın olanaksızlığını çok iyi biliyor:

“Bu mücadeleye olanak vermediler, başka bir şey yapmaya kalktılar” diyor ve ekliyor:

“Biz bu komisyona Katolik nikâhı kıymıyoruz. (Her an ayrılabiliriz demek istiyor) Bu da son derece net.”

***

Özel’in konuşmasının bundan sonraki bölümü, Erdoğan/AKP iktidarının yanlışları, tutarsızlıkları ve başarısızlıkları üzerine devam ediyor.

Bunların arkasından da “Komisyon”da CHP’nin izleyeceği stratejiyi belirliyor:

“O zaman milletin iddianamesini ben yazıyorum, bilgin olsun. O yüzden Erdoğan’ın bizi komisyonda istemediği belli. O kuracak kendince.

Bakın diğer aktörleri, asla MHP ve DEM’i bunun içinde tutmam. Çünkü kendi beyanları net ve samimi.

(Erdoğan) Ne diyor ama? Karadelik tarif ediyor, Bermuda Şeytan Üçgeni; Türk, Kürt, Arap. Arap deyip de diğerlerini saymıyorsan sende başka bir isim var, başka bir hesap var. DEM’i Kürtlerin temsilcisi, Devlet Bey’i Türklerin temsilcisi, kendisinin Arapların temsilcisi olacağı bir yapı kuracak; bu memleketin başına ne çorap örecek?

Bunlara karşı CHP orada.”

***

Özel’in saydığı bu gerekçelere kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum!

Ama zaten sorun orada:

Bu gerekçelerin, bu söylemlerin, Emperyalizm ile İktidarın ortaklaşa dikte edeceği kararlar üzerinde herhangi bir etkisi olması olanaklı değil.

Sonuçta, TBMM’de olan olacak; CHP’nin de katıldığı bir yapıdan, bölünme ve Faşizm çıkacak!

Peki ne yapmalı?

Çözüm nerede?

Aslında tarih ve bilim bunun yolunu gösteriyor...

Pazar gününe!

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #AYM #Anayasa

Yazarın Son Yazıları

CHP’nin işi ‘komisyonda’ zor; çok zor!

Çarşamba akşamı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Komisyon”un nitelikli çoğunlukla karar alacağının kendisine iletildiğini belirttikten sonra...

Devamını Oku
01.08.2025
‘Komisyon’dan kim ne bekliyor

Herkes siyasetin geçmiş üzerine, siyasal partilerin ve liderlerin eskiden neler yapmış olduklarına göre kurulu olduğunu düşünür.

Devamını Oku
31.07.2025
‘Süreçten’ ‘komisyona’: Beş temel çelişki

Bu iktidarın en önemli özelliği ilkesizliği ve tutarsızlığıdır:

Devamını Oku
29.07.2025
İsimsiz süreçten isimsiz komisyona: Çelişkiler?

Cuma günkü yazımda ülkenin siyasal kaderini, çünkü rejimini etkileyecek olan, “adı konmamış” bir “Sürecin” taraflarını ve bu taraflar arasındaki çelişkileri yazmıştım.

Devamını Oku
27.07.2025
‘Sürecin’ çelişkileri

Adı bir türlü konamayan “Süreç” pek çok uzlaşmaz çelişkilerle dolu bir yapıya sahip.

Devamını Oku
25.07.2025
Lozan’ı hangi devlet niçin imzalamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Lozan’ı imzalamamış olduğu bilinir...

Devamını Oku
24.07.2025