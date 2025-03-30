Haklılığın, umudun ve örgütün şahlanışı

30 Mart 2025 Pazar

CHP’nin dünkü Maltepe mitingi, Özgür Özel’in kendisini aştığını ve Türkiye’nin siyaset tarihinde farklı bir Demokratik Direniş Eylemi’nin başladığını gösterdi.

Çünkü İktidarın 18-19 Mart 2025 Sivil Darbesi’ne karşı CHP’nin örgütlediği bu eylemde, Demokratik, Barışçı, Devrimci bir Halk Direnişi’nin üç koşulu birden vardı:

HAKLILIK/MEŞRUİYET, UMUT ve ÖRGÜT!

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1) 23 yıllık İktidar, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ne dayalı olan Cumhuriyet Rejimi’ni, hem bu rejimin mantığına ve tutarlılığına aykırı olan Anayasa değişiklikleri hem de kendi yaptığı Anayasa’ya bile uymayan uygulamalarıyla tahrip etmişti.

Özgür Özel liderliğindeki CHP, işte bu tahribata karşı harekete geçmiş bulunuyor!

Aslında, İktidar’ın 2007’den beri yaptığı, Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Cumhuriyet Rejim’ini tahrip eden çeşitli Sivil Darbelere karşı, CHP’nin yetersiz ve pasif tutumu dolayısıyla geç kalmış bir Direniştir bu!

Ama Özgür Özel, kendi geçmiş siyasal kariyerindeki eksik ve yanlışları da telafi edecek biçimde, olağanüstü bir liderlik göstererek bu Direniş için tarihsel bir başlangıcın işaretini vermiştir!

“Şahsım Devleti”nin, Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Cumhuriyet Rejimi’ni tahrip etmesini engellemek için yapıldığından dolayı bu “Demokratik Direniş Eylemi”, hem haklılık hem de meşruiyet kazanmıştır.

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2) Biliyorsunuz, Demokratik Rejimlerin en önemli belirleyicisi, UMUT’tur. Çünkü seçmen, sandığa gittiğinde UMUT için oy verir.

İşte 2023 Genel Seçimleri ve 2024 Yerel Seçimleri, ülkenin, başta Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük Hakkı, İfade Özgürlüğü, Mülkiyet Hakkı, olmak kaydıyla, Temel Hak ve Özgürlüklerini zedeleyen 23 yıllık Erdoğan/AKP iktidarından kurtuluş umudunu yeşertti!

Dünkü Maltepe Mitingi, bu umudun beslediği bir “Demokratik Direniş”in başlangıcını simgeliyordu.

İktidar bu umudu yok etmek için, hem haksızlık ve hukuksuzluklara hem de şiddete başvuruyor ama başaramayacak!

Çünkü Özgürlük, Adalet, Eşitlik, umudu yok edilemez!

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3) 2007’deki “Cumhuriyet Mitingleri” ile başlayan, 2013’teki “Gezi Direnişi” ile devam eden, 2017’de “Hukuk Dünyası’nda Sonuç Doğurmayan” Anayasa değişikliği sırasındaki yasalara aykırı kararlara karşı CHP tarafından kullanılamayan, yine 2017’deki “Adalet Yürüyüşü” ile doruk noktasına ulaşan ama hemen sonrasında beceriksizlik nedeniyle, sönümlendirilen, “Demokratik ve Barışçı Halk Direnişleri” nihayet CHP’nin uyanması ile kararlı bir “Örgüt Liderliği”ne kavuştu.

Bugüne kadar halkın tepkilerinin gerisinde kalan, hatta bu tür demokratik tepkileri sönümlendiren CHP, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, İmamoğlu-Özel ikilisinin liderliğinde uyandı, silkindi ve harekete geçti!

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İktidarın bugüne kadar başarıyla engellediği bir “Halk Direnişi”ndeki, haklılık/meşruiyet, umut ve örgütsel liderlik üçlüsü bir araya geldi.

Siyaset Bilimi ve Tarih, bu üç öğenin birleştiği “Demokratik Hak Direnişlerinin” önlemeyeceğini gösteriyor!