ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Donald Trump’a övgü dolu ve dini vurgular içeren bir ileti yollamış.

Bu iletinin çok tehlikeli olan bir cümlesinde Japonya’ya Atom Bombası atan Başkan Truman’a gönderme de var!

(Michael Dale Huckabee (24 Ağustos 1955) ABD’nin Arkansas eyaletinin 54. valisidir. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin aday adaylarından biriydi.*)

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“Sayın Başkan,

Tanrı sizi Butler, Pensilvanya’da (suikast girişimini belirtiyor) korudu çünkü siz yüzyılın -belki de tüm zamanlarınen önemli Başkanı olacaksınız.

Omuzlarınızda öyle kararlar var ki, bunları başka hiç kimsenin vermesini istemezdim.

Size konuşan birçok ses var efendim ama sadece TEK bir ses önemlidir: O’nun sesi. (Tanrı’yı kastediyor)

Ben bu topraklarda atanmış hizmetkârınızım ve size hizmet etmeye hazırım ama sık sık huzurunuza çıkmaya çalışmıyorum çünkü sezgilerinize güveniyorum.

Benim hayatımda hiçbir Başkan sizin gibi bir konumda olmadı.

1945’te Truman’dan beri böyle bir şey olmadı.

Size akıl vermek için değil, sadece cesaret vermek için yazıyorum.

Gökten bir ses duyacağınıza inanıyorum ve bu ses, benimkinden ya da başka herhangi birininkinden çok daha önemlidir.

Beni İsrail’e sizin gözünüz, kulağınız ve sesiniz olmam için gönderdiniz; bayrağımızın elçiliğimizin üzerinde dalgalanmasını sağlamak için.

Benim görevim son ayrılan kişi olmak. Bu görevi terk etmeyeceğim.

Bayrağımız inmeyecek!

Siz bu anı aramadınız. Bu an sizi buldu!

Size hizmet etmek benim için bir onurdur!

Mike Huckabee”

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Değerli okurlarım, gördüğünüz gibi, Huckabee, iletisinde Trump’ı “yüzyılın, belki de tüm zamanların en önemli başkanı” olarak nitelendiriyor ve “Tanrı sizi Butler, Pensilvanya’da korudu” diyerek Trump’ın liderliğinin ilahi bir rehberlikle yönlendirildiğini ima ediyor.

İletide, Trump’ın sezgilerine güvendiği ve sadece “O’nun sesi”ni (Tanrı’yı kastediyor) dinlemesi gerektiği belirtiliyor.

Bence iletinin en önemli cümleleri şu:

“Benim hayatımda hiçbir Başkan sizin gibi bir konumda olmadı.

1945’te Truman’dan beri böyle bir şey olmadı.”

Bu iki cümlenin net olarak Atom Bombası iması taşıdığı açık:

Öyle Başkana böyle Büyükelçi!

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Değerli okurlarım, tam bu sırada, Trump, kendi sosyal medya hesabından İran hava sahasına bütünüyle egemen olduklarını belirten ve İran’dan tam teslimiyet beklediğini vurgulayan, “Güya Yüce Lider” (So-called Supreme Lider) dediği Ali Hamaney’i de tehdit eden iletiler yayımladı.

Bu sırada New York Times, Trump’ın İran’ın nükleer tesisine, 30 bin pound ağırlığında sığınak delici bir bomba atmayı düşündüğü hakkında bir son dakika haberi geçti.

Dilerim İsrail’e destek veren ve bölgeye uçak gemilerini ve uçaklarını yollayan ABD bu savaşa, İran’ı bombalayarak katılmaz!

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İşin kötü tarafı Türkiye’nin “Şahsım Devleti” niteliği taşıyan Rejimi de bu rejimi yönetenlerin bugüne kadar izledikleri iç ve dış politikalar da vatandaşlara hiç güven vermiyor:

“Yurtta barış, dünyada barış” diyen Atatürk’ü nasıl aramayız!

Mustafa Kemal Atatürk bu ifadeyi ilk olarak 20 Nisan 1931’de Anadolu’yu gezerken Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasetini anlatmak için halka duyurmuştu:

“Cumhuriyet Halk Fırkası’nın müstakar umumi siyasetini şu kısa cümle açıkça ifadeye kâfidir zannederim: Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz!”

Keşke o politika bugün de devam ettirilseydi!

*1993 yılında, Arkansas Valisi Bill Clinton ABD Başkanı seçilince, vali yardımcısı Jim Guy Tucker valilik koltuğuna yükseldi. Bu durum, vali yardımcılığı pozisyonunu boşalttı. Boşalan koltuk için yapılan özel seçimde Mike Huckabee, Cumhuriyetçi Parti adayı olarak yarıştı ve kazandı. Böylece 1993’te Arkansas vali yardımcısı oldu.

1996 yılında, Jim Guy Tucker’ın Whitewater Skandalı nedeniyle suçlu bulunarak istifa etmesi üzerine Huckabee, valilik koltuğuna geçti. Daha sonra 1998 ve 2002 yıllarında yapılan valilik seçimlerini kazanarak toplamda 10 yıl (1996-2007) Arkansas valisi olarak görev yaptı.