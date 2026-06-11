KK ile iktidar mutlak bultanı bakın nasıl birlikte kararlaştırdı...

19 Mart 2025’te CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ve tabii CHP’li belediyelere başlayan operasyonla birlikte dolar artışı, borsada çöküş, kredi faizlerinde artış vb. ile bir maliyet çıkardı. Söylenen rakam bu. Mutlak butlana giden başlangıçtı.

Bu eksiktir, bu kararların maliyetini çıkarmak zordur. Enflasyonla mücadelede en az 10 puanlık belki de daha fazla yükselişler oldu, bu tüm fiyatlara yansıdı, emeklilere daha az zam yapıldı, asgari ücret daha fazla artırılamadı, alın terinden göz nurundan emekli yaşamından çalınanların maliyetini de hesap ederseniz, 60 milyar dolar komik kalır.

Bunun sosyal maliyeti de var, toplum psikolojisi, varoluş mutluluğu, gelecek karamsarlığı, ülkeden kaçan gençlerin alıp gittiği zenginlikler, işsizliğin artışı ve daha burada sayamadığımız pek çok maliyet kalemlerine eklenebilecekleri de hesap edin...

Peki ama yargının tam çöküşü ve iflası?

Otokrat yönetime atılan büyük adımla birlikte demokrasiden uzaklaşma ve tabii çoklu parlamenter sisteme vurulan darbe; ve en belki de en önemlisi bu iktidarın bunca yoksulluk yaratmasına rağmen, iktidarda kalmak için her şeyi yapabileceğine ilişkin karamsarlığın daha büyük maliyetleri...

Bunlar ekonomistlerin rakam rakam bir maliyet çıkartıp analizini yapabileceği konular değil...

SADECE İKTİDAR MI?

Tabii ki iktidar... Ama sadece değil.

AKP yönetimi, daha doğrusu başkanlık rejimi, liderlerini yenecek insanları ve partileri tasfiye programını böyle başlattı. Bunun ülkeye topluma maliyetini hiç umursamadı.

Fakat biri daha var: Kemal Kılıçdaroğlu.

38. kurultaydan 11 ay sonra kurultay iradesi satın alındı gibi uyduruk bir gerekçe ile mutlak butlana gidecek yol açıldı.

Dikkat edin 11 ay sonra!!!

Bu salt KK aklı değil.

BIRAKAMAZSIN ÇIĞLIKLARI

KK ikinci tur seçim sonuçların kabul etti, tarihin verdiği sorumlulukla dedi.

Daha kurultayda, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra, KK’ye çevresindeki artık işsiz güçsüz kalacaklarını gören iktidar müptelaları “Hayır bırakamazsınız, bu sonuçları kabul edemezsiniz, izin veremeyiz çekilmenize, mücadele edeceğiz” diye KK’nin çevresini sardılar. Faik Öztrak gibi bazı milletvekilleri MYK üyeleri de vardı.

İKTİDARLA BUTLANI KARARLAŞTIRDILAR

11 ay boyunca bu kaybedenler, bu süre içinde kurultayı iptal sürecini başlatma kararı aldılar.

Elimde bir kanıt yok ama ileri görüş var, analiz var, olması gereken var, mutlak butlana gidecek yolu tek başlarına açamazlar.

İktidar mensuplarıyla bir ortak işbirliği içinde bu yol kotarıldı.

Çünkü mutlak butlan kararını, ancak, iktidarın elindeki belirli yargı mensupları verebilirdi.

İktidar işin içinde olmazsa, bu kararı almaları da olanaksızdır.

SARAY’IN İŞİNE GELİYOR

KK çevresinden gelen bu kurultayı yok sayma girişim Saray’da da yeni ampuller yakmıştır.

Bu açıdan bakıldığında, Cumhurbaşkanlığınca yapılan “Kendi kendilerine dava açtılar, bizim dahlimiz yok” açıklamasını doğru kabul etmeliyiz.

İktidar salt çok önemli bir yargı desteği verdi. CHP’yi ikiye ayırdı, seçilmişlerden partiyi aldı ve KK gibi tüm seçimler boyunca sopaladığı KK’ye verdi.

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Evet gelelim, 100 milyar dolarları aşan maliyetlere...

KK bu işe girişmeseydi, ben mutlak bultanı kabul etmem, ey Saray boşuna uğraşma, deseydi bu iş gerçekleşmezdi.

Dolayısıyla, topluma bu büyük maliyet ve yoksullaşmanın bedelinin en az yarısı KK’ye aittir.