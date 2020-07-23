Sosyal medya sansüründe totaliterlik yansımaları!

23 Temmuz 2020 Perşembe

İktidarın büyük bir pervasızlıkla, bütün Temel Hak ve Özgürlükleri, Demokratik Kurum ve Kuralları tahrip ederek attığı adımlara şimdi bir de Twitter, Facebook, Instagram gibi Sosyal Medya hesaplarının denetim ve sansürü dahil ediliyor.

Aslında önerilen yasa taslağının içinde çok garip ve sadece güncel sansürü içeren değil, tarihi de değiştirmeye yönelik maddeler var ama ben bugün, bu konudaki iki değerli uzmanın, Kerem Altıparmak ile Yaman Akdeniz’in Sosyal Medya Yasa Tasarısı hakkındaki görüşlerini aktarmakla yetineceğim.

(Görüşleri, hesaplarındaki Twitter iletilerinden derledim, çok önemsiz bazı ifade düzeltmeleri yaptım.)

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Kerem Altıparmak’ın görüşleri:

Meclis’e sunulacak sosyal medya değişikliği için iki cümlelik özet:

Sosyal medya şirketleri ya Türkiye’de kalıp hükümetin en önemli baskı ve sansür aracı haline gelecek ya da ülkeyi bilinemez bir süreliğine terk edecekler:

Ölümlerden ölüm beğen!

Sosyal medya yasası çıktığında Türkiye’de anonim hesapların hepsi tespit edilebilecek.

Yurtdışında olup Twitter’ın engellemediği hesaplar da engellenmek zorunda kalınacak.

Bir başka deyişle, hükümetin size doğru dediğini sorgulama, doğruyu öğrenme şansınız sıfır olacak.

Bu ne demek?

- Polis şiddetine ilişkin görüntü var, yayımlayamazsınız.

- Seçim yolsuzluğu olduğuna ilişkin veriniz var, yayımlayamazsınız.

- Yolsuzluk haberi var, yayımlayamazsınız.

- Siyasi birinin bir cinayette sorumluluğu olduğunu tespit ettiniz, yayımlayamazsınız.

Çünkü hepsinde yakalanırsınız.

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Yaman Akdeniz’in görüşleri:

Meclis’e gelecek ve hızlıca İnternet kanununa yapılacak yamalar ve eklemelerle İnternetimiz daha da kısıtlanacak ve daha fazla sansürlenecek.

Bir dizi tweet’le, hem bu yenilikleri hem de örnek alınan Almanya ile Türkiye gerçekten karşılaştırılabilir mi sorusunu detaylandırmakta yarar var.

Türkiye’den mevcut düzende 2019 sonu itibarı ile 408 bin 494 web sitesi, 130 bin URL adresi, 7 bin Twitter hesabı, 40 bin tweet, 10 bin YouTube videosu ve 6 bin 200 Facebook içeriği erişime engellenmiştir.

Detaylar için bkz. https:// engelliweb.ifade.org.tr

Düzenleme derken bunu unutmamak lazım.

Almanya’daki sistem böyle kısıtlayıcı bir yapının üzerine oturtulmamış.

Almanya’dan bugüne kadar ne Twitter, ne YouTube, ne Wikipedia ne de http:// Sendika.Org, OdaTV, Independent Türkiye, JinNews ve http://Ozguruz.Org gibi haber sitelerine erişim engellenmiş.

Türkiye’deki mevcut yapı, erişim engelleme yetkisini sadece yargı organlarına vermekte yetinmemiş:

BTK’ye, ESB’ye, Sağlık Bakanlığı’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na, Milli Piyango’ya, Spor Toto’ya, Türkiye Jokey Kulübü’ne, RTÜK’e ve hatta Diyanet İşleri Bakanlığı’na erişim engelleme yetkisi verilmiş.

Türkiye’de demokratik kurumlar ve hukuk devleti kuralları işlemiyor.

Sulh ceza hâkimlikleri, 5651 sayılı yasa kapsamında, siyasilerden gelen tüm talepleri kabul ediyor, tüm itirazları ise reddediyor. Zaten tek taraflı işleyen bir mekanizma oluşturulmuş.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular ortalama 5 senede sonuçlanıyor.

Wikipedia ile ilgili başvuruların karara bağlanması 2.5 sene sürdü.

BirGün, Cumhuriyet, http://Sendika.Org ve http:// Siyasihaber.org tarafından yapılan başvurular ise ortalama 5 senede sonuçlandı.

Detaylar beklendiği gibi ortaya çıktı ve Meclis’e Sosyal Medya Teklifi sunuldu:

Temsilci olmazsa idari para cezaları ve İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması öngörülüyor.

Sosyal medya platformları, daha önce belirttiğim üzere, kendilerine gönderilen kararları uygulamazlar ise doğan zararlardan da sorumlu olacaklar ve çok sayıda dava ile karşı karşıya kalacaklar.

Kişilik hakları ihlali gerekçesi ile sadece erişim engellenmeyecek, tasarı kabul edilirse içerikler de çıkartılacak.

Sansür genişleyecek, geriye dönük tüm Hükümet eleştirileri içeren haberlerin silinmesi sağlanacak. Bu içeriklerin adresleri de arama motorlarından çıkartılacak.

Sonuç itibarı ile sosyal medya platformlarının #AKPninSansurTeklifi’ni kategoriksel olarak reddetmeleri gerektiğini ve Türkiye’de yasal temsilcilik açmamaları gerektiğini düşünüyorum.

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Görüldüğü gibi, bu yasa tasarısı, sadece günceli değil, tarihi bile sansürlemeyi amaçlıyor...

Otoriterliği de aşarak, totaliterliğe doğru savrulan bir siyaseti simgeliyor!

Gerçekten çok merak ediyorum, AK Parti, AKP içinde bu gidişten rahatsız olan kimse yok mu?