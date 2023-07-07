Yanardağ’ın tutukluluğu ve RTÜK cezası

07 Temmuz 2023 Cuma

Türkiye gittikçe artan otoriterliğin yoğunlaşan karanlığında nefes alamaz hale geliyor!

Zaten ulusal ve uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatsız eden haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklere ek olarak, milletvekili seçilen Can Atalay hapisten çıkarılmadığı gibi, TELE1’in kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, 18 Dakika programındaki ortağım Merdan Yanardağ da hapse atıldı ve buna karşı yapılan itiraz reddedildi.

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Merdan Yanardağ önce bir konuşmasının montajlanmasıyla ve bu montajın sosyal medyada istismar edilmesiyle, haksız ve hukuksuz olarak tutuklandı.

Daha sonra, Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılmış olan itiraz “kaçma ihtimali” olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Arkadan RTÜK, TELE1 için haksız ve hukuksuz olarak 7 gün ekran karartma ve yüzde 5 para cezası verdi.

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Merdan Yanardağ’ın, AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun terör örgütü lideri için söylediği övücü sözler üzerinden yaptığı eleştirilerin, bağlamından koparılarak montajlanan bir video ile suçlanarak tutuklanmasına karşı yapılan, özetini dün verdiğim, haklı itiraz iki gün önce reddedildi.

Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna, bu durumu şöyle özetledi:

“Kararda suçun oluştuğuna dair somut olgulardan bahsediyor, kaçma şüphesinden bahsediyor ama bunların hiçbirini gerekçelendirmiyor.

Mahkeme kararlarının anayasaya ve CMK’ye göre gerekçeli olması gerekiyor.

Belli aralıklarla tutukluluğuna itiraz etmeye devam edeceğiz.

Bu süreç içerisinde de iddianamenin hazırlanacağını düşünüyorum.”

Öyle anlaşılıyor ki iktidar, yargı mekanizmasını, Temel Hak ve Özgürlükleri kısıtlamak ve medyayı susturmak için kullanmaya devam etmekte kararlı!

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İktidar, Anayasa’ya göre bağımsız olması gereken yargıyı bile kendi siyasetinin sopası olarak kullandığına göre, bürokratik kurulların da rejimin otoriterleşmesinde araç haline getirilmesine çok da şaşmamak gerek.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün TELE1’e verdiği ceza haberini Twitter’da şöyle yorumladı:

“RTÜK, Merdan Yanardağ’ın yayını nedeniyle TELE1’in 7 gün kapatılmasına yüzde 5 para cezasına karar verdi!

Gerekçe ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrik’.

Ekran karartması için bu madde özel olarak seçildi.

‘Terörü övmekten’ de 5 kez program durdurma, yüzde 5 para cezasına hükmedildi!”

İlhan Taşcı TELE1’e yaptığı açıklamada ceza verilen konuşmayla ilgisi olmayan “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesinin zorlamayla seçilerek TELE1’e (aynı gerekçe ile bir kez daha ceza aldığında) lisans iptali tehdidi yapıldığını ve böylece bütün medyaya gözdağı verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

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Öyle anlaşılıyor ki Merdan Yanardağ ve TELE1 olayı, ülke çapında derinleşen otoriterleşmenin bir göstergesi olarak bütün medyayı korkutmak için kullanılıyor.

İktidar zulümle ve baskıyla ömrünü uzatacağını, zulümden ve baskıdan korkan karaktersiz döneklerin katılımları ve övgüleriyle meşruiyet kazanacağını sanıyorsa yanılıyor!