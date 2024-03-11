Sonuç artık belli oldu (mu?)

11 Mart 2024 Pazartesi

Çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti yanlısı hâkimlerden oluşan yüksek mahkeme son iki hafta içinde aldığı iki önemli kararla Trump’ın önünü açtı. Trump, “Süper Salı” önseçimlerinde 15 eyaletten 14’ünü kazandı; tek rakibi Nikki Haley yarıştan çekildi. New York Times’da deneyimli araştırmacı yazar Thomas B. Edsall (83) bu gelişmeler üzerine, konuştuğu siyaset bilimcilerinden, kamuoyu yoklaması uzmanlarından, her iki partiden kampanya stratejistlerinden dinlediklerinden hareketle, “Bunlar -son gelişmeler. EY- sonuç artık belli oldu anlamına gelebilir” diyordu. Dahası, tüm büyük kamuoyu yoklamalarında Trump çok az farkla da olsa önde gidiyor. Ancak başka gelişmeler de var.

YÜKSEK MAHKEMENİN YAPTIĞI...

Yüksek mahkeme, eyaletlerin, anayasanın 14. ek maddesine dayanarak 6 Ocak ayaklanmasını desteklediği, seçim sonuçlarını kabul etmediği gerekçesiyle Trump’ı, başkanlık seçimi oy pusulasından çıkaramayacağına karar verdi: Bu konu, eyaletlerin değil Kongre’nin yetki alanına giriyor. Yüksek mahkemenin ikinci kararı, siyasi açıdan çok daha önemliydi: Trump’ın, başkan olduğu için 6 Ocak kalkışması kapsamında suçlanamayacağına ilişkin itirazını görüşmeyi 25 Nisan’a bıraktı.

Bu karar, diğer itirazların da yüksek mahkeme önüne gelmesini teknik olarak kasım sonrasına bırakarak Başkan Biden’ın kampanyasına büyük bir darbe vurmuş oluyordu. Eğer bu davalar gündeme gelebilecek olsaydı, her duruşma medyada tartışılacak, Trump’a yönelik 91 ağır suçlamanın bilgileri seçmene, özellikle de yaklaşık yarısı olup biteni izleme şansına sahip olmayan tarafsız seçmene ulaşabilecekti. Biden ve Trump arasındaki fark birkaç puan içinde dalgalandığından bu bilgilendirme olanağı, Biden’ın kazanma şansını artırmak açısından büyük öneme sahipti.

Yüksek mahkemenin kararlarından hareketle iki sonuç çıkarmak olanaklıdır. Birincisi, daha önce de kürtajı serbest bırakan yasanın iptal edilmesinde izlediğimiz gibi yargıyı ele geçiren, hakları, özgürlükleri sınırlayabilmenin ötesinde siyasi düzeni de şekillendirmeye başlayabiliyor. İkincisi eğer Trump Beyaz Saray’a geri dönerse, hakkındaki tüm suçlamaları iptal etmenin yanı sıra ABD’nin siyasitoplumsal yapısını, “yüksek mahkeme”yi kullanarak istediği gibi değiştirme olanağına kavuşacak. Trump’ın akli melekelerini hızla kaybediyor olması da büyük bir sorun yaratmayacak. Çünkü bu kez Trump’ın etrafında, deneyimli, “atanmışları ve derin devleti tasfiye etmeye kararlı”, kendi kadrolarını, değişim programını, Heritage Foundation eliyle hazırlamakta olan örgütlü bir “faşist” yapılanma var.

PEKİ YA UMUT?

Umut yok değil! Tarafsız seçmenin bilgilendirilmesi, Trump’ın artık iyice bozulmaya başlayan akli dengesinin, MAGA (Trumpçı akım) taraftarlarının şiddet ve komplo teorisi saplantılarının teşhir edilmesi, kadınların haklarının kararlı biçimde savunulması, siyahların, Latino nüfusun salt dini duyarlılıklarından dolayı Trump’a kaymasının önlenmesi, 2020’de Biden’ı başkanlığa taşıyan koalisyonun korunması büyük önem taşıyor. Üstelik bu konularda Demokrat Parti yalnız değil. Bir Wall Street Journal araştırmasına göre Cumhuriyetçi kesim içinde de özellikle eğitimli kesimler, büyük kentlerdeki orta sınıflar, banliyölerdeki (kent çevresindeki hali vakti yerinde) kadınlar içinde azımsanmayacak oranda MAGA karşıtı ve liberal demokrasinin, geleceğinden kaygılı bir seçmen var. Güvenlik bürokrasisi, dış politika çevreleri de Trump’ın ve MAGA liderlerinin Putin gibi “güçlü adamlara” olan hayranlığından büyük kaygı duyuyor. Biden’ın kampanyasının kasasında şubat ayı itibarıyla 107.6 milyon dolar birikmiş. Biden yanlısı Süper PAC Future Forward seçimlere kadar 250 milyon dolar harcamayı planlıyormuş. Trump’ın kasasında ise yalnızca 85.3 milyon dolar var. Bunlar Biden’ın büyük sermaye çevrelerinde önemli oranda desteğinin olduğunu düşündürüyor. Nihayet Biden, geçen hafta Kongre’de yaptığı “Birliğin durumu” konuşmasındaki yaklaşık bir saatlik canlı performansı da eğer seçmene ulaşabilirse, “uykulu Joe”, “bunamaya başladı” gibi söylentilere bir cevap olabilir. Son olarak seçimlere daha sekiz ay var, Trump dejenere olmaya devam edebilir, Biden durumunu koruyabilir. Biden’ın kazanma olasılığı tamamen ortadan kalkmış değil!

