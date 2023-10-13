Kilo vermeyle ilgili bilmeniz gerekenler

13 Ekim 2023 Cuma

Merhaba sevgili Cumhuriyet gazetesi okurları. Bundan sonra spor hocanız olarak ben sizlerin merak ettiği ne varsa yardımcı olmak için burada olacağım.

İlk olarak millet olarak çok sevdiğimiz yemek ve kilo olayını ele alacağız.

Biz Türk milleti olarak yemek yemeyi seven bir milletiz. Yemek kültürümüz coğrafyamızdan dolayı çok çeşitlidir.

Yemek deyince akla birlik beraberlik gelir. Herkesi bir araya getiren küsleri barıştıran bir ortamdır.

Evet yemek yemeyi çok seviyoruz ama göz ardı edemeyeceğimiz bir konu var ki o da aldığımız kilolar. Biz bu güzel sofralarda otururken farkında olmadan kilo alıyoruz.

Bir de şöyle bir durum var ki çalışan insanlar olarak tüm gün yorgunluğun üzerine özellikle akşam yemeklerini bir ödül olarak görüyoruz ve saat farketmeksizin yemek yiyoruz. Sadece akşam yemeğiyle kalmayıp üzerine tatlımız çayımız kekimiz meyvemiz de eksik olmuyor.

Hal böyle olunca kilo almamız kaçınılmaz oluyor.

Şimdi bu kiloları sağlıklı şekilde nasıl verebiliriz gelin bundan bahsedelim.

Önce beslenme kısmından bahsedeceğim sizlere. Klasik olarak yıllardır söylenen şeyleri ben de söyleyeceğim tabii ki pilav, makarna, ekmek yani karbonhidrat azaltılmalı ya da bir süre uzak durulmalı.

Varsa alkol tüketimine de dikkat edilmeli.

Tabii iş bunlarla bitmiyor. Kilo vermenin asıl önemli bir yolu bulunmakta.

Bu da kalori açığı yapmaktır.

Yani gün içinde aldığımız her bir besinin kalorisi var ve günlük toplam aldığımız kalorinin bir kısmı vücudumuzda enerji olarak kullanılırken bir kısmıysa belli bölgelerde depo olarak kiloya sebep olur.

Çünkü besinlerden günlük aldığımız enerjinin tamamını kullanamıyoruz. Sadece ne kadar ihtiyaç varsa o kadar enerji kullanılıyor.

Yapılması gereken şeyse burada günlük alınan toplam kaloriden 500 kalori daha az yemektir.

Diyelim ki gün içinde yapılan kahvaltı, atıştırmalık ve akşam yemeğinden 3000 kalori alınıyor.

Toplam 3000 kalori yerine 500 kalori daha az yiyerek 2500 kalori alınmalı. Buna da kalori açığı diyoruz.

Peki gün içinde hangi besinlerden ne kadar kalori alıyoruz bunu nasıl anlayabiliriz?

Bunu öğrenebilmemizin yolu telefonlarda kalori sayar gibi basit uygulamalar var.

Yediğiniz her bir yiyeceğin kalorisini bu uygulamalara ekleyerek günlük yenen besinlerin toplam kalorisine ulaşabilirsiniz.

Beslenmeyle ilgili bir diğer önerim de akşam yemeklerinin mümkün olduğunca erken saatte ve sindirimi kolaylaştıran besinlerle yapılmasıdır.

Bunun dışında düzenli spor yaparsanız yine kalori yakmış olursunuz. Herhangi bir spor salonuna gidemiyorsanız bile haftada üç gün yürüyüş yaparak başlayabilirsiniz.

Yapabiliyorsanız eğer her gün 30-40 dk yürüyüş yapabilirsiniz.

Yapacağınız yürüyüşün temposu çok yavaş olmamalıdır.

Bu yazıda kilo vermeyle ilgili konuştuk merak ettiğiniz konu başlığı olursa bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz ve ona göre tekrar burada yazılarımda bu konulara yer verebilirim. Şimdilik hoşçakalın.