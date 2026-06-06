Başkan Ertuğrul Doğan’ın “Geçtiğimiz sezon için taraftarlarımızdan özür diliyoruz” söylemi çok yürekten olmalı ki ilk önce Beşiktaş’tan kiralanan ve Trabzonspor’da başarılı bir sezon geçiren Muçi’nin bonservisinin alınmasıyla takımın yeniden yapılanması çalışmalarına erken başlandı. Karadeniz Fırtınası’nda Visca ve Nwakaeme’nin “Bizden bu kadar” diyerek duygusal ayrılış kararlarının ardından yönetimin gidecek ve geleceklerle ilgili daha önemlisi yeni sezonda zirveye oynamak için çok iyi bir planlama yapması artık kaçınılmaz oldu. Trabzonspor çok zor kazanıyor, çok kolay harcamamalı ilkesinden titizlikle hareketle kulübede değil sahada ve oyunun içinde olan yeterli, yetenekli, kaliteli oyuncular alınmalı. Zira iyi futbol iyi oyuncularla olası. Zubkov, Ukrayna Milli Takımı’nın oyuncusu. İyi bir solaktı ama Trabzonspor’un beklentilerine yanıt veremedi ve ayrıldı. Bir takımın başarısında atanla tutan önemli. Yeterli mi değil elbette. Bu nedenle savunmada tutanın, ofansta da atanın elini güçlendirmek için Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Lopes Cabral, Noah Saviola ve Metehan Mimaroğlu transfer edilerek takıma kazandırıldı. Yerli oyunculara yönelik çalışmalar kapsamında Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ, Çaykur Rizespor’un Trabzonlu oyuncusu Mithat Pala ve Bordo-Mavililerin eski futbolcusu Ahmet Can Kaplan ile görüşmeler devam ediyor. Yeni sezonda mütevazı bütçesi ama yeterli kadrosuyla BordoMavililerin her sezon olduğu gibi bu yıl da emeğin paraya karşı savaşımını vereceklerine yürekten inanıyorum. Trabzon’dan okurlarıma sevgiler.