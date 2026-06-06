Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kirli siyaset oyunları vurgunu
Şükran Soner
Son Köşe Yazıları

Kirli siyaset oyunları vurgunu

06.06.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Şeytana pabucunu ters giydirme oyunlarında, acımasızlık ile kalitesizlik yarışlarında sınır tanımamakla, bu saatten sonra kazanabileceklerini sanıyorlarsa sonuçta en çok kendi sonlarına doğru yürümekte olduklarını hâlâ göremiyor olabilirler mi? Kirlilikte dibe vurma halleri, olsa olsa çıkış yolu bulamamanın paniği, öfkesinin eseri olabilir.

Dün sabahın en erken ön haberleri içinde, iki yıldır içeride, İBB başkanı, aynı zamanda rekor yüksek oylama ile cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş Ekrem İmamoğlu’nun, Kartal’da yapılacak yargılama için sabahın alacakaranlığında yola çıkarıldığını duymuştuk. Bir saati geçmiş bir zaman diliminden sonra gerekçesi açıklanmadan geri çevrilmiş olduğu, uzaktan ifadesinin alınacağının bilgisi verildi. Bu ne biçim, ne zavallı bir intikam alma duygusu?

Haber noktaları değiştikçe hemen ardından gelen bir diğer haberin içinde Özgür Özel’in Trabzon Havaalanı’na inişinin kalabalığının görüntüleri geldi. Trabzonlular hemşerileri İmamaoğlu’nu desteklediklerini yansıtan sloganları ile Özel’i karşıladılar. Özel, yörenin ilçelerinde seçimlerle bağlantılı bir tura çıkmıştı. Coşkulu destekleri, İmamoğlu’na sahip çıkmaları üzerinden seçmenlerine teşekkür edip duruyordu. Kısacık, sıcak buluşma ile bağlılık, kararlılık üzerinden nasıl böyle coşkulu bir kalabalık oluşturulmuştu?

Haber akışında dakikalar geçmeden, İmamoğlu’nun nasıl yollarda bekletilip geri döndürüldüğünün sorgulaması geliverdi. Güncel gelişmeler üzerinden, yakın günlerin etkinliklerinin bilgileri de ulaştıkça toplumsal duyarlılıklar, gelişmelerin bundan sonrasının öngörüleri üzerinden, kirli siyasetçiler ile hakların aranması savaşçılarının yolları ayrıldıkça ayrılıyor. Uzun yıllardır vurgun yemişler artık sokaklara dökülmüş hak aramanın peşindeler. Vurguncular sokağa çıkmak hak götüre, oynanan kirli oyunların sahipliğini üstlenmemek yarışındalar..

***

Sakın yanlış anlaşılmasın, kirli çıkar ittifaklarını koruyabilme adına yapmaktan kaçınabilecekleri haksızlık hukuksuzluklarda hâlâ hiç ama hiç akıllarını başlarına devşiremediler. Ancak en acil güncel olarak ülkemizde yaşananlara ilişkin 2002’li yıllardan bugünlere gelinen yollardaki siyasal çatışmacılıkların tuzakları üzerinden yaşanmışlıkları şöyle bir anmsamaya kalkıştığımızda...

Bu ülkenin yaşayanlarının tümü üzerinden yüzde seksenlerin çok üzerindekiler için hep ağır yaşamsal kayıpların geçerli olduğunun artık ayrımına varmış olarak; sıradan seçmen, vatandaşlar üzerinden yapılacak çok işimiz var. Sokaklara, meydanlara çıkabilen kalabalıklara bir bakar mısınız? Hepsi, “Yetti de, bitti de...” diyenler değil mi? Kirli siyaset oyunlarını sahneye koyanlar, paylaşanlardan ortalığa çıkıp da meydanlara bu işleri hâlâ yapmayı sürdürdüklerini söyleyebilenler çıkıyor mu?

En atak, sahneden hiç çekilmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç gündür CHP içinde yaşananlara ilişkin habersiz, hiçbir payı, katkısı olmadığı havasını veriyor olarak; “Kendi içlerinde hesaplaşıyorlar, bizi hiç ilgilendirmez, karışamayız” anlamında cümleler kurmuyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? “Mutlak butlan” ittifakı kimlerin eseri? Bu ülkenin üç kuşağının yaşanmışlıkları, toplumsal olayları üzerinden tanıklıklarla bir küçük ukalalık yapmak isterim. Haklar savaşımı, sokaklara çıkabilenler, açık yüreklilikle haklarını arayabilenlerin katkıları ile ancak güçlenir, sonuç alınır, kazanılır.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #Erdoğan #ibb #mutlak butlan

Yazarın Son Yazıları

Kirli siyaset oyunları vurgunu

Şeytana pabucunu ters giydirme oyunlarında, acımasızlık ile kalitesizlik yarışlarında sınır tanımamakla, bu saatten sonra kazanabileceklerini sanıyorlarsa sonuçta en çok kendi sonlarına doğru yürümekte olduklarını hâlâ göremiyor olabilirler mi?

Devamını Oku
06.06.2026
Saray projesi ‘mutlak butlan’ın ipleri çözüldükçe dolaşıyor

Önyargılı eleştirilerin yanında durabilmemin söz konusu olamayacağının altını çizmekle söze girmeliyim.

Devamını Oku
02.06.2026
Saray destekli CHP’yi püskürtme operasyonları

Cumhuriyet gazetesinin dünkü manşetinde, AKP’liler ile Kılıçdaroğlu yönetiminin bayram buluşmaları; “Siyasette ‘mutlak butlan’ bayramı!” başlığı altında verilmiş.

Devamını Oku
30.05.2026
Nasrettin Hoca’nın göle çaldığı maya tuttu mu?

Boşuna çaba, suçsuzların, haklarını savunan, haklarını arayanların canlarını boşu boşuna yakıyorsunuz.

Devamını Oku
26.05.2026
Trump destekli mutlak butlanlı CHP operasyonları tutar mı?

Yoksa başkanlık rejiminin dünyadaki en haksız, hukuksuz yetkilerle donatılmış modeliyle de yetinilmeyerek yıllar içinde geliştirilmiş sınırsız haksızlık, hukuksuzlukların içinde, iğne oyası gibi geliştirilen uygulamalarının yanlarına kâr kalabildiği ustalıklarında, ülkenin getirildiği çarpık düzenin haksızlıklarını, sonuçlarını görmemek inadındaki son çırpınışlar mı?

Devamını Oku
23.05.2026
Çağdaş Yaşam’ı, Türkan Saylan’ı unutma hakkımız lüksümüz yok

Öncelikle, yazımın başlığının kendi kendime kızgınlığımın yanısıması olduğunun altını çizmeliyim.

Devamını Oku
19.05.2026