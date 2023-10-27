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Hilmi Türkay
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Kazandı ama...

27 Ekim 2023 Cuma

Avrupa’da ve Türkiye’de benzeri olmayan ivme yakalayan F.Bahçe’de öncelikli hedef Süper Lig’dir. Ortada yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan kupaya aç camia var. Avrupa arenasında yürümek öyle kolay değil. Yarın Avrupa Ligi’nde elenen takımlar buraya gelecek. O zaman F.Bahçe’nin işi şimdikinden çok daha zorlaşacak. Tabii ki pes etmek yok. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş hem ligi hep Avrupa’yı bir arada götürüyor. Geçmişte biriyle oynarken 2-3 gün sonraki diğer maçı düşünürdük. Ağır gelirdi peş peşe mücadeleye çıkmak. Bugün bu travmayı atlattıysak başlıca nedenlerin altında ilk sırada güvenilir geniş kadro kurmaları ve ikinci sınıf değil gerçek yıldız transferleri yatıyor. Konferans Ligi H Grubu’nda F.Bahçe biri içeride diğeri dışarda kazandığı Nordsjaelland (3-1), Spartak Trnava (1-2) maçlarının ardından dün gece evinde Ludogorets’i ağırladı. Bulgar temsilcisi geçen sezon liginde şampiyon olmuş, güncel kadro değeri 38.5 milyon Avro. F.Bahçe’yle mukayese edilmesi mümkün değil. Ancak maça iyi başladıklarını, etkili pozisyonlar bulduklarını söyleyebilirim. F.Bahçe, kadrodaki rotasyon nedeniyle her zamanki görüntüsünden biraz uzak olsa da Batshuayi ve Zajc’ın golleriyle 3 puanı almayı başardı. İsmail Kartal ile öğrencileri bu sezon 18. maçından da galip ayrıldı. Ancak kalede verilen pozisyonlar soru işaretleri yarattı. 

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