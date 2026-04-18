Söylenecek söz yok... Bu Fenerbahçe’yi kelimelerle anlatmak imkânsız... Taraftarı, camiayı bu kadar üzmeye hakkınız yok! Önünüze bir fırsat gelmiş, evinde doğru düzgün iyi bir futbol oynamıyorsun. Sahada kaos içinde hareket eden bir takım. Üstüne üstlük ikinci yarının başında bir de gol yiyorsun... Rize 10 kişi kaldı, ardından kazanılan penaltıda Talisca atıyor, sonra Kerem’le 2-1 de öne geçiyorsun... Maç bitmiş artık, ortada stres yapacak bir durum yok. Ama olmaz, Fenerbahçe kimseye rahat bir maç yaşatmaz! Yaşatmadı da... 90+8’de 70 metreden gelen şişirme top, hatalar zinciriyle ağlara gidiyor. Sonuç: 2-2... Kim ne diyebilir ki.. Bu kadarına da pes artık!