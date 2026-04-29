Tedesco’nun gönderilmesi, Fenerbahçe yönetiminin aldığı en anlamsız kararlardan biri olarak hafızalara kazındı. Sezonun bitimine sadece üç maç kalmışken bu acele niyeydi? Genç teknik adamı göndermek, kulübün sorunlarını çözdü mü gerçekten?

Yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç dönemindeki başarısız tablo ortadayken, göreve gelen Sadettin Saran siz hangi sözlerinizi yerine getirdiniz? Bir takım sezonu golcüsüz tamamlar mı? Diyelim ki Tedesco istemedi, peki siz neden devreye girmediniz? İstediğiniz zaman teknik ekibe müdahale ediyordunuz ama iş kritik noktaya gelince neden sessiz kaldınız?

Şunu açıkça söylemek gerekir: Eğer bugün Aziz Yıldırım başkan olsaydı, bu sorunları çözmekte zorlanmazdı. Başkanlık koltuğu elbette caziptir, ancak icraat yoksa o koltuk bir gün mutlaka sahibini sorgular. Ne yazık ki Sadettin Başkan, sizden beklenti büyüktü ama sonuç hayal kırıklığı oldu.

Tedesco’ya gelince... Onu sevdim. Hiçbir zaman bir Mourinho olmadı belki ama işine saygı duydu. Kibirden uzak, dürüst bir karakter sergiledi. Futbolcularını korudu, hakemleri ya da rakipleri hedef almadı. Sadece işine odaklandı. Hataları oldu mu? Elbette oldu. Ama hatasız insan var mı?

Rahmetli Halit Deringör’ün bir sözü aklıma geliyor: “Bir teknik direktörün saha kenarındaki etkisi yüzde 20- 30’u geçmez”. Geri kalan her şey futbolcudadır. Eğer oyuncu sahada mücadele etmiyorsa, formasının değerini bilmiyorsa, teknik direktör ne yapabilir? Belki de Tedesco’yu göndermek yerine takımı sorgulamak gerekiyordu. Ama bu daha zor, değil mi? Oysa altyapıda, U19 takımında aslanlar gibi gençler var. Onlara şans verin, bırakın oynasınlar. Aynı isimlerle, aynı hayal kırıklıklarıyla nereye kadar? Bir yıl daha heba oldu. Yine umutlar ertelendi. Tam 12 yıl geçti, şampiyonluk hâlâ yok. Tedesco’nun görevden alınmasının ardından taraftarın tepkisi ise dikkat çekici. Sosyal medyada ona duyulan sevgi seli büyüyor. İnsan için sevilmek kadar değerli bir şey yok. İlginçtir, göreve geldiğinde kimse karşılamamıştı; bugün ise milyonlarca kişi onu geri istiyor. Şimdi herkesin aklındaki soru şu: Seçim kararı sonrası camia nasıl bir tercihte bulunacak?