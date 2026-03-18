Kadıköy sessiz, heyecan yok... Stada giriyorum, tribünler bomboş... Her şey geçen haftaki Karagümrük maçıyla bitti aslında... Ama “Çıkmadık candan umut kesilmez” misali stada gelen 12 bin Sarı-Lacivertli yürek, belki de bağrına taş basıp takımlarını destekledi. İlk yarı yine vasat ve pozisyonsuz oyun, hızlı hücumla atılan bir gol. Sonra skor 1-1 olunca herkes “Eyvah” diyor. Nene’nin üst düzey performansı, Asensio ile Guendouzi’nin kalitesi farklı galibiyeti getirdi. Devamı yok gibi... Çünkü şampiyonluk heyecanı hissedilmiyor camiada... Konuşulanlar ise iç kavgalar, prim krizleri, Tedesco’nun hataları, Sadettin Saran’ın durumu, seçim olacak mı olmayacak mı tartışmaları... Fazla söze gerek yok!