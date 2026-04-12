Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli! Diyeceksiniz ki “Sahada niye adaletli kararlar verilmiyor?”... Haklısınız ama verilmiyor! İlk dakikadan itibaren Guendouzi’ye, Kerem’e, Talisca’ya yapılan fauller ne hikmetse hakem Ali Yılmaz tarafından görülmedi. Tansiyon yükselmişken Kante’nin harika golü geldi de F.Bahçe rahat bir nefes aldı, hakem stresinden uzaklaştı. İkinci yarının başında Kayseri etkili gibi görünse de Sarı-Lacivertliler klas ayaklarıyla 3 puana rahat uzandı. Artık ligin boyu çok kısaldı. Her gol, her galibiyet hayati önem taşıyor. Umarım Asensio ve Skriniar bir an önce sakatlığını atlatıp takıma döner. Çünkü ikisi de F.Bahçe için olmazsa olmaz isimler...
Meydan okudu
Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli!
