Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meydan okudu
Hilmi Türkay
Son Köşe Yazıları

12.04.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli! Diyeceksiniz ki “Sahada niye adaletli kararlar verilmiyor?”... Haklısınız ama verilmiyor! İlk dakikadan itibaren Guendouzi’ye, Kerem’e, Talisca’ya yapılan fauller ne hikmetse hakem Ali Yılmaz tarafından görülmedi. Tansiyon yükselmişken Kante’nin harika golü geldi de F.Bahçe rahat bir nefes aldı, hakem stresinden uzaklaştı. İkinci yarının başında Kayseri etkili gibi görünse de Sarı-Lacivertliler klas ayaklarıyla 3 puana rahat uzandı. Artık ligin boyu çok kısaldı. Her gol, her galibiyet hayati önem taşıyor. Umarım Asensio ve Skriniar bir an önce sakatlığını atlatıp takıma döner. Çünkü ikisi de F.Bahçe için olmazsa olmaz isimler...

Yazarın Son Yazıları

Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli!

12.04.2026
İçimizden biri

Bizim Çocuklar öylesine büyük bir gururu yaşattı ki...

02.04.2026
Fazla söze gerek yok!

Kadıköy sessiz, heyecan yok...

18.03.2026
Kazandı ama!

Daha ne yapsınlar? Rahat izledikleri maç yok. Yine de desteği bırakmıyorlar. Ama bir yere kadar. Dünkü ıslıklar, tepkiler normal! 90+5’te kazandı F.Bahçe ama takımın bu ruh hali gelecek haftalar için hiç olumlu sinyaller vermiyor…

09.03.2026
F.Bahçe’de iç gerilim

Son olarak Kasımpaşa ile sahasında, Antalyaspor’la deplasmanda aldığı beraberliklerin ardından Fenerbahçe’de “iç gerilim” iyiden iyiye su yüzüne çıktı.

03.03.2026
Umarım aramaz

Yenen iki gol evlere şenlik! 2-0’dan sonra aklı başına gelen, oyunu rakip sahaya yıkan ve 2-2’yi de bulan bir F.Bahçe izledik. Uzatmalarda kaçan 2 gol var ki topun ağlara gitmemesi mucize ötesi!

02.03.2026