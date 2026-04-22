4 günde bu kadar yıkım yaşamak sadece Fenerbahçe’nin başarabileceği bir şeydi. Konyasor karşısında ideal 11’inle sahadasın ve ilk yarıyı adeta çöpe atıyorsun. Sevgili Tedesco ya komple rotasyon yap ya da bu maçta takımının da- ha iyi futbol sergilemesini sağla, bir dokunuşun ol- sun... İkisi de yok! Fenerbahçe bu maçı rakip kim olursa olsun çıkıp kazanmalı. Sahada uyursan, var- lık gösteremezsen kupadan da elenirsin... Bir söz de hakeme... 120+2. dakikada bu pozisyona penaltı verilir mi? Bence verilmez... Zaten vü- cut dilinden anladığım hakem de penaltıyı biraz zorla verdi... Şimdi Fenerbahçe’nin elinde Galatasaray derbisini ka- zanmaktan başka yol kalmadı! Kazanır mı? Bu futbolla zor...