4 günde bu kadar yıkım yaşamak sadece Fenerbahçe’nin başarabileceği bir şeydi. Konyasor karşısında ideal 11’inle sahadasın ve ilk yarıyı adeta çöpe atıyorsun. Sevgili Tedesco ya komple rotasyon yap ya da bu maçta takımının da- ha iyi futbol sergilemesini sağla, bir dokunuşun ol- sun... İkisi de yok! Fenerbahçe bu maçı rakip kim olursa olsun çıkıp kazanmalı. Sahada uyursan, var- lık gösteremezsen kupadan da elenirsin... Bir söz de hakeme... 120+2. dakikada bu pozisyona penaltı verilir mi? Bence verilmez... Zaten vü- cut dilinden anladığım hakem de penaltıyı biraz zorla verdi... Şimdi Fenerbahçe’nin elinde Galatasaray derbisini ka- zanmaktan başka yol kalmadı! Kazanır mı? Bu futbolla zor...
Başka yol kalmadı
İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi #konyaspor #futbol
Başka yol kalmadı
4 günde bu kadar yıkım yaşamak sadece Fenerbahçe’nin başarabileceği bir şeydi.
Devamını Oku
22.04.2026
Pes artık!
Söylenecek söz yok...
Devamını Oku
18.04.2026
Meydan okudu
Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli!
Devamını Oku
12.04.2026
İçimizden biri
Bizim Çocuklar öylesine büyük bir gururu yaşattı ki...
Devamını Oku
02.04.2026
Fazla söze gerek yok!
Kadıköy sessiz, heyecan yok...
Devamını Oku
18.03.2026
Kazandı ama!
Daha ne yapsınlar? Rahat izledikleri maç yok. Yine de desteği bırakmıyorlar. Ama bir yere kadar. Dünkü ıslıklar, tepkiler normal! 90+5’te kazandı F.Bahçe ama takımın bu ruh hali gelecek haftalar için hiç olumlu sinyaller vermiyor…
Devamını Oku
09.03.2026