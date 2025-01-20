20 Ocak 2025 Pazartesi

Eski Bas¸bakan Ahmet Davutogˆlu, Esad yönetiminin yıkılmasını ve terör örgütü HTS¸’nin S¸am’da iktidar olmasını, “Stratejik Derinlik” tezine 13 yıl sonra itibar kazandırma fırsatı olarak görüyor.

Davutogˆlu bu amaçla Serbestiyet’e uzun bir yazı yazdı ve özetle haklı çıktıgˆını, kendisini suçlayanların yanıldıgˆını iddia etti ve hatta yüzles¸me çagˆrısı yaptı. (Serbestiyet, 19.1.2025)

TÜRKİYE’YE TAS¸ERONLUK ROLÜ BİÇTİ

Davutogˆlu bu uzun yazısıyla “Stratejik Derinlik tezini yeniden yorumlama”ya soyundugˆunu belirterek s¸u giris¸i yapıyor:

“Stratejik Derinlik tezinin öngördügˆü en önemli varsayım degˆis¸ikligˆi, Türkiye’nin artık Sogˆuk Savas¸ döneminde oldugˆu gibi bir kutbun ‘kanat ülkesi’ olarak degˆil, tarihin büyük bir ivmeyle aktıgˆı bir stratejik ve jeopolitik ortamın ‘merkez ülkesi’ olarak görülmesi ve politikalarının buna göre s¸ekillenmesi gerektigˆiydi.”

Peki Davutogˆlu’nun Stratejik Derinlik tezi ve aynı adlı kitabı, dahası danıs¸manlıgˆı, dıs¸is¸leri bakanlıgˆı ve bas¸bakanlıgˆı, bugün iddia ettigˆi gibi Türkiye’nin “ABD’nin kanat ülkesi olmaktan çıkıp merkez ülke olmasını” mı hedefliyordu? Elbette degˆil.

Davutogˆlu’nu kendi sözleriyle yalanlayalım:

“ABD ile Ortadogˆu, Kafkasya, Balkanlar, enerji güvenligˆi konularına ilis¸kin yaklas¸ımımız neredeyse aynıdır. O yüzden ABD ile ilis¸kilerimizde önümüzde altın bir is¸birligˆi dönemi var. Türkiye, küresel yeni düzene, çevresinde alt bölgesel düzenleri yeniden kurarak katkıda bulunacak ve bu da Sogˆuk Savas¸ sonrasının yeni dünya düzeni olacaktır.” (AA, 21.3.2009)

Yani Davutogˆlu bugün iddia ettigˆi gibi Türkiye’yi ABD’nin kanat ülkesi olmaktan çıkarıp merkez ülke yapmaya soyunmus¸ degˆil; tersine Türkiye’yi, ABD’nin küresel düzeninin altında alt bölgesel düzen kuran bir tas¸eron olarak konumlandırmıs¸tı. Anımsayın, bu görevi de “model ortak” diye nitelediler.

BÜTÜNLES¸ME VE GENİS¸LEME

ABD’nin küresel düzenin altında bir alt düzen kurabilmesi, Türkiye’nin Irak ve Suriye Kürtleri ile genis¸lemesi üzerinden olacaktı. Bunun için Bagˆdat’ı dıs¸layarak Erbil’le is¸birligˆine yöneldiler ve S¸am yönetimini devirmeye soyundular.

I·s¸te Davutogˆlu’nun Stratejik Derinlik tezi esas olarak bu hedefin geregˆi yazılmıs¸ ve ileri sürülmüs¸tü. Bakınız kitapta bunlar nasıl yer alıyor:

“Bu cogˆrafyanın bir iç jeopolitik bütünlük olus¸turamamasının en önemli sebebi dogˆrudan bir deniz bagˆlantısının olmayıs¸ıdır. Bu da bu cogˆrafyanın deniz bagˆlantısı olan bir bölge ülkesi ile bütünles¸mesini kaçınılmaz kılmaktadır.” (Ahmet Davutogˆlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 2001, S. 438)

“Kürt jeopolitigˆi uzun dönemde aidiyet hissini en yogˆun bir s¸ekilde yas¸adıgˆı bölgesel bir güç ile bütünles¸me süreci içine girecektir. Uzun dönemde meselenin odak noktası bölge halkının aidiyet hissini pekis¸tiren bir kader birligˆi mes¸ruiyeti ile çözümlenecektir.” (s. 448-449)

ABD STRATEJİSİNDE DERİNLİK

Aslında ortada Davutogˆlu’na “ait” bir tez yok. Çünkü “Türkiye’yi Kürtlerle genis¸letme” politikası, gerçekte Washington’ın “Türkiye himayesinde Kürdistan” planıdır.

Anımsayın, Irak’a kuzey cephesi açmayacagˆını ilan eden Ecevit hükümeti Bahçeli eliyle yıkılmıs¸ ve bu misyona AKP talip olmus¸tu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson görevi net tarif etmis¸ti: “Türkiye’nin güneydogˆu ve dogˆusuyla, Irak’ın kuzeyi tek bir ekonomik bölge olmalı.”

I·s¸te AKP’nin “Türkiye’yi Kürtlerle genis¸letme” politikası budur, is¸te DEM’in I·mralı heyetindeki Ahmet Türk’ün “Irak ve Suriye Kürtleri, tıpkı Osmanlı’daki gibi Türklerle beraber yas¸amak istiyor” sözleri budur.

Yani, Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından, Stratejik Derinlik tezine iade edilebilecek bir itibar yoktur!



