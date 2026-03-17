Baba tarafı Alucra, anne tarafı Şebinkarahisarlı bir Giresunlu Dursun Özbek. Aile evinde bir göz odada doğuyor. Babası, daha iyi şartlar için İstanbul’a göç ediyor. Sonra kardeşleri ve annesiyle 7-8 yaşındaki Dursun Özbek de İstanbul’la tanışıyor. İyi yaşamak için tek çaresinin çok çalışmak olduğunun bilincinde. Başarılı bir öğrenci; önce Galatasaray Lisesi’nin orta bölümünü kazanıyor, parasız yatılı olarak. Çok başarılı bir ortaokul ve lise öğrenciliği yaşıyor. Özbek’in sınıf arkadaşı, atlet Münir Yaraş’a göre “sınıfın en çalışkanı”. Dereceyle İTÜ’ye giriyor. Aslında hedefi ODTÜ ama Ankara’da okuyacak parası yok. İTÜ’yü mühendis unvanıyla bitirip ticarete atılıyor. Sonrası malum: Duygun Yarsuvat döneminde yöneticilik ve bir yıl sonra kulüp başkanlığı. Ardından bir ara, sonra da 25. şampiyonluğa giden ikinci başkanlık dönemi.

Geçenlerde iftar yemeğinde aynı masadaydık Özbek’le. Kendisini tanımayanlar için kısa bir özet geçti. Israrla “Bugün Galatasaray Kulübü Başkanıysam Cumhuriyet sayesindedir” dedi. Sonrasında “Niçin Galatasaray başkanlığı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yetiştiğim camiaya olan borcu ödemek istedim. İlk yöneticilik dönemimde sorunun finans problemi olduğunu gördüğüm için de Galatasaray’ın sonsuza dek yaşaması adına ayakları üzerinde duran bir sistem oluşturmaya çalıştım. Şimdi ise Galatasaray’ı Avrupa’nın ilk beşine sokmak gibi bir hedefim var. Giresun’da doğan bir çocuk eğer Galatasaray Başkanı oluyorsa bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği fırsat eşitliğine borçluyum.”

Özbek, başarılarındaki en önemli noktanın da “camia tarafından sorgulanmak” olduğuna dikkat çekti: “Bize Tevfik Fikret’ten miras bu. Yeri geldiğinde bir gol eksik attı diye hocamız, çifte kupayla şampiyon olmuşken niçin Süper Kupa’yı alamadığımız için biz sorgulanıyoruz. Ve eleştirilerden ders çıkarıyoruz. Farkımız bu.”

Aynı yemekte Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan’ı soluna, Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu’yu da sağına oturttu. Gelen soruların bir bölümünü Yazgan yanıtladı; özellikle de federasyon ilişkileri ve gelir-gider dengesine yönelik sorulara cevap verdi. Yazgan’ın dikkat çektiği nokta ise belki de Türk futbolunun bir numaralı sorunu TV yayınları: “Biz her şeyde Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerimize yetiştik; isim geliri, sponsorluk, forma satışı. Ama geride kaldığımız tek nokta naklen yayın gelirlerinin çok aşağılarda kalması.” Umarız, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Özbek ve Yazgan’ın bu söylediklerinden bir ders alır.