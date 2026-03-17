Türkiye, dünya ile komşu!

Doğunun batısındayız, batının doğusundayız!

Kuzeyin güneyindeyiz, güneyin kuzeyindeyiz!

Coğrafyaların kesişme, çatışma, çakışma noktası...

1980’ler İran’la başladı. 1979’da şahın mollalardan komünistlere kadar geniş bir muhalefet yelpazesiyle devrilmesinin ardından İran nereye evrilecekti? Mollalar iki milyon kişiyi öldürerek, üniversiteleri iki yıl kapatarak, kadınları etkisiz hale getirerek 1982’de Humeyni rejimini oturttu. Türkiye payını iki milyona yakın İranlı akınıyla aldı!

1990’lı yılların ilk yarısında dünyanın kalbi Balkanlar’da atıyordu. Saraybosna’dan gelen haberler ciğerimizi yakıyordu!

1990’ların ikinci yarısında dünyanın kalbi Kafkaslar’da atıyordu. Arapların, “diller dağı” dediği bu coğrafya istikrarı arıyordu!

2000’lerin başında dünyanın kalbi Irak’ta atıyordu. ABD 11 Eylül’ün hesabını önce Afganistan’da, devamında Irak’ta gördü! Türkiye, iktidar değişikliğinden tezkere kavgasına kadar her yönüyle payını aldı!

2010’lu yıllar Suriye ile başladı. Arap Baharı Libya’da Muammer Kaddafi’yi, Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali’yi, Mısır’da Hüsnü Mübarek’i, Yemen’de Ali Abdullah Salih’i devirdi. Suriye’de Esad rejimi 14 yıl direndi, 8 Aralık 2024’te çöktü!

2020’li yılların ilk yarısı Ukrayna (NATO)-Rusya savaşına sahne oldu. 24 Şubat 2022’de başlayan savaş devam ediyor.

***

Ve geldik 2020’li yılların ikinci yarısına... Döngü yeniden İran’da! Haziran 2025’teki 12 günlük ABDİsrail’in İran’a saldırısından sonra 28 Şubat 2026 sabahına ABD’nin İran’a dehşet operasyonları ile uyandık!

Trump kendi ülkesindeki “kurallar rejimini” değiştirerek İran rejimini ortadan kaldırmaya ya da “ehlileştirmeye” girişti! Dini liderini sülalesiyle birlikte öldürdü.

Birkaç gün içinde bitirebileceğini düşündüğü savaş üçüncü haftaya giriyor!

A planı birkaç günde bitirmekti ama görünen o ki B planı yok! Savaş, çoktan seçmeli bir dalgalanma içinde!

Trump’ın sarıldığı seçeneklerden başlıcası şu:

Bölgede “İran düşmanlarını” artırmak, mümkünse bölge ülkelerinin savaşa girmelerini sağlamak!

Bunu başarabilirse Trump’a bölgede akan kanın seyrine bakmak kalacak!

Günlük yaşamın şu sözü devletlere de uyarlanabilir:

Kişinin en zayıf anı, kendine en çok güvendiği andır!

Trump’la Netanyahu bunu yaşıyor!

Her ikisini de bölge ülkelerinin savaşa girmesi kurtaracak!

Aman!

Sakın!

***

Bu bağlamda dünyanın bir kulağı Türkiye’de!

AKP iktidara ABD’nin Irak’ı işgali sürecinde geldi. Bu amaçla Türkiye’de 65 bin Amerikan askerinin bulundurulmasını öngören 1 Mart Tezkeresi aslında Türkiye’nin işgali demekti. Tezkere CHP’nin militan duruşu ve bir grup AKP milletvekilinin sağduyulu tutumu ile Meclis’ten geçmedi.

AKP 2011’de başlayan Suriye krizinde çok kötü sınav verdi. Bugünkü ekonomik sıkıntının bir nedeni Suriye politikası! AKP Esad’ın haftalar içinde devrileceğini düşünüyordu, 14 yıl sürdü!

AKP 2022’de başlayan Ukrayna krizinde dengeli hareket etti. Türkiye’yi olabildiğince korudu. “Montrö’ye bağlıyız” diyerek tarafsızlık zeminine oturdu.

AKP şimdi İran sınavında!

Amerikan sözüdür:

Bir planınız yoksa başkalarının planının parçası olursunuz!

İktidara çağrımız şu:

Bir bölge planı yapamadınız, hiç değilse başkalarının planının parçası olmayın!