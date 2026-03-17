Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yargıyı silah olarak kullanmanın büyük ekonomik kayıpları
Orhan Bursalı
Son Köşe Yazıları

17.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Biz bunu resmen derinlemesine yaşıyoruz ama yargıyı siyasi rakiplerine karşı yok edici bir silah olarak kullanan örneğin Brezilya’da bu sonuçları görünce (*) gözlerimiz yine İBB operasyonlarının, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasının ve CHP’ye açılan kapatma davalarının Türkiye ekonomisini nasıl vurduğunu ve halkı yoksullaştırdığını biliyoruz.

Demek yargı silahının kullanılması uluslararası benzer sonuçlara neden oluyor, bize özgü değil.

Bakın Brezilya’da Lula’yı alaşağı etmek için siyasal yargı ve destekçisi medya operasyonları sonuçlarına bakalım:

***

“Kamu kaynaklarının korunması iddiasıyla (Tanrım bu ne benzerlik!), Lula’yı ve İşçi Partisi’ni hedef alan yolsuzlukla mücadele operasyonları, Brezilya’da 4.4 istihdam kaybına, GSYİH’de yüzde 3.6 azalmaya neden oldu.”

***

Bakın şuna: “Lula’yı hedef alan yargı silahı sürecinde nüfusun en yoksul kesimi gelirinin yüzde 17.1’ini kaybederken en zengin yüzde 10’unun geliri yüzde 2.55, en zengin yüzde 1’in geliri ise yüzde 10.11 arttı.”

***

Brezilya’da “Medya tekelleri ülke gündemini halkçı siyasetçilere yönelik yolsuzluk operasyonları ile doldururken bu süreci yönetenler, arka planda ulusal kaynakları vergi cennetlerine aktarmış, eğitim sistemlerini çökertmiş, ülkeleri gelecek kuşaklara borçlandıran bir finans düzenine teslim etmiştir.”

Tüm bunlar, kitapta Mehmet Bey’in kendi görüşleri veya saptamaları değil, uluslararası uzman kaynaklardan yaptığı aktarmalar.

Hepsi (sanki) Türkiye’yi anlatıyor.

***

Emekliler ülkemizde neden sürünüyor, ölmeyecek kadar bir maaş bile alamıyorlar?

Çalışanların asgari ücretleri yıllardır neden enflasyonun neredeyse yarısı kadar artırılıyor? Beyefendilerin işleri tıkırında, kılları bile kıpırdamıyor. Şurada bayram ikramiyesine 1000 TL’lik bir artış bile yapmaktan kaçındılar.

***

Sadece bu değil: Yargı silahı ile “... hukuk devletine ve kurumlara yönelik yurttaş güvensizliğini artırarak demokratik siyaseti zedelediği, seçilmişlerin karar alma yetkilerinin mahkemelere aktarıldığı” da ülkemizdeki durumla örtüşüyor. Tabii insanları durduk yere lekelemeleri ve yarattıkları psikolojik travmaları saymıyoruz bile...

***

Yargıya güvenin en diplerde seyrettiği ülkelerin başlıcalarından biriyiz.

Bu süreç aslında AKP iktidarlarının, yargıçları ve üst ve uluslararası mahkemelerden yanlışlığı kanıtlanan mahkeme sonuçlarından sorumlu tutan ve tazminat ödemelerini yargıçlara bırakan yasanın değiştirilmesi ile başladı. FETÖ’nün orduya kumpas operasyonları sırasında.

Böylece yargıçların yasalara uygun, doğru ve vicdani kararlar verme sorumlulukları üzerindeki bu baskıyı kasıtlı olarak kaldırdılar.

Kendilerine dayatılan siyasi operasyonların sonuçlarından hiçbir sorumlulukları olmayacağının bir garantisini verdiler.

***

Pehlivan’ın dikkat çektiği benzerliklerden bazı başlıklar:

Yargı silahı sürecinde araçlaştırılan yasal düzenlemeler: “...örgütlü suç yasaları... gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin amaç dışı kullanımı... (Brezilya’daki yargılamada en çok başvurulan silah) itiraf ve iftira anlaşmaları... (Aynen bizde olduğu gibi) ... idari görevden alma uygulamaları... Siyasi yasak öngören uygulamalar... Olağanüstü hal uygulamaları yaratma..."

***

Bir alıntı: “Medya: Vegh Weis’e göre, yargı silahı süreçlerinde medyanın rolü çoğu zaman suç oluşturan eylemi açıklamak değil, kamuoyunda belirli bir suçlu kişi oluşturmaktır. Medya, siyasetçiler hatta bazı yargı organları hukuki sınırları gözardı ederek karmaşık bir süreci basitleştirilmiş bir gösteriye dönüştürür. Bu durum suçun kendisini belirsizleştirirken dikkati eylemden çok eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen kişiye yöneltir... Böylece fiil hukuku yerine fail hukuku yaratır.

“Medya yalnızca büyük holdingler ve TV kanallarını değil, çevrimiçi platformları, blogları ve sosyal medya aktörlerini içerir…”

***

Acaba bizimkiler Brezilya’da Lula yargılanması deneyiminin uluslararası sonuçlarını iyi araştırarak oradan öğrendiler de buna göre önlem mi aldılar...

Veya yargı silahını muhaliflere karşı kullanmayı kararlaştıran otoriter veya otokrat yönetimlerin ortak akılla vardıkları sonuçlar mı...

---

(*) Mehmet Pehlivan, Yargı SilahıWarfare, KırmızıKedi yayını

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #yargı #ibb #GSYİH

Yazarın Son Yazıları

17.03.2026
‘Yargı Silahı’: Mehmet Pehlivan hücresinden yazıyor...

Dünkü yazımı tamamlayıcı olarak masumiyeti çiğnenmiş, görev alanı yüksek güvenlikli bir hücre içine hapsedilmiş İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın kitabı, Tunç Soyer ile birlikte geldi.

Devamını Oku
16.03.2026
‘Gelecek Olsun’: Tunç Soyer cezaevi penceresinden dünyaya ve ülkeye bakıyor

İntikamcı veya bertaraf edici ruh, şüphesiz ne hukuk ve yasa tanır ne ahlaki siyaset ne gelenek ne ülke geleceği ve demokratik toplum arzusu ne de yargının hukukun doğal işleyişine saygı...

Devamını Oku
15.03.2026
Savaşın sürmesi İran’ı molla rejimine mahkûm eder

İran’ı yöneten demir eldivenli molla rejiminin, Humeyni devrimini garanti altına almak ve artık geri döndürülemez bir karaktere büründürmek için kurdukları askeri, ekonomik, siyasi ve toplumsal karakterli İslam Devrim Muhafızları’nın, İran’da mahallelere kadar inen çok köklü bir örgütlenmeye sahip olduğunu okuyoruz.

Devamını Oku
12.03.2026
Kumpaslarla geçen 23 yıllık AKP dönemi

Türkiye’nin resmen açıklanmış 1 no’lu cumhurbaşkanı adayını “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” yaptıkları davanın tam bir sıkıyönetim koşullarında başlatılması bu davanın normal koşullarda geçmeyeceğinin başlı başına işaretidir.

Devamını Oku
10.03.2026
MHP’nin içi boş söylemleri ve İBB duruşmaları

MHP sözcüleri, başta Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız arada sırada AKP’den farklı veya daha ileri iddialarla öne çıkıyor.

Devamını Oku
09.03.2026
‘İran, onu yöneten herhangi bir rejimden daha eskidir’

İran, dünyanın neredeyse kesintisiz en eski uygarlıklarından biri.

Devamını Oku
08.03.2026
Trump’ın ‘altın tokmaklı’ barış kurulu

Trump Gazze’yi yeniden “imar etmek” bahanesiyle azgelişmiş ülkelerin veya ondan korkmaktansa onunla karşılıklı menfaat ilişkileri içinde olmayı tercih eden azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri ile birlikte bir “barış kurulu” kurdu...

Devamını Oku
23.02.2026
Dezenformasyon

Savcılık kaç gündür aranan ama bulunamayan gazeteci Alican Uludağ’ın son çare olarak derhal yakalanarak mevcutlu olarak İstanbul’a getirilmesini istedi.

Devamını Oku
22.02.2026
Gürlek ve sadık gazetecileri

Biraz gecikmiş olsa da yazmalı ve aklımdan çıkarmalıyım, yoksa dönüp dolaşıyor.

Devamını Oku
19.02.2026
Yapay zekâ düşünüyor, öğreniyor

Önce üretken yapay zekâ programlarının yaratacağı işsizlik üzerine biraz daha bilgi...

Devamını Oku
17.02.2026
Geleceği, insanları, savaşları, gezegeni ‘teknoloji oligarkları’ mı biçimleyecek?

Oligark siyasette oldukça yerleşmiş bir kavramdır. Bu dizinin ilki olan dünkü yazımda, teknoloji multi milyarderlerin “demokratik bir katılım veya denetim olmaksızın insanlığın geleceğini şekillendirdiği”ne işaret etmiştik.

Devamını Oku
16.02.2026
Dehşet çanları ve yapay zekâ ve insanlığın kontrolü

Herkes küçük işleriyle yapay zekâ uygulamalarının tadını çıkarıyor.

Devamını Oku
15.02.2026
Daha zor aylar ve yıllar ülkeyi bekliyor

Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in atanması, ülkenin en önemli konusu haline geldi.

Devamını Oku
12.02.2026
Belediye başkanı ve milletvekili istifalarına bir çözüm arayışı

Şüphesiz bir siyasetçi koşullara göre fikir değiştirebilir ve partisinden ayrılabilir.

Devamını Oku
10.02.2026
İki 7.3 ne yapar? İstanbul ve Marmara bölgesi tamamen korunmasız...

Siz okumaktan bıkmış olabilirsiniz ama biz yazmaktan bıkmadık.

Devamını Oku
09.02.2026
Deprem: ‘Ruhuna el fatiha! Acımız sonsuz

İktidar siyasetçilerinin deprem sonrası en iyi bildiği şeydir.

Devamını Oku
08.02.2026
Yeni keşfi üzerine Aziz Sancar ile röportaj

Burada duyurmuştum Sancar’ın öldürücü beyin tümörü Glioblastoma’yı fare deneylerinde başarıyla yok ettiğini...

Devamını Oku
05.02.2026
Güç gösterisinin tırmandığı doruk, en zayıf olunan noktadır

Bu konuda benzer içerikte bir yazı yazmıştım, Trump’ın askeri, ekonomik ve siyasi gücünü bütün dünyaya karşı açıkça kullanmaya başlayınca bütün dünyayı karşısına almış, bu imkânsız denemesinin aşağı düşüşe yol açacağını yazmıştım, bazı okurlar ve sosyal medyadaki izleyiciler “Hayal görüyorsun” mesajı atmışlardı.

Devamını Oku
03.02.2026
Güvenlik için atom silahı arayışları

ABD’yi İran’a saldırı kararlılığından vazgeçirmek için İslam ülkeleri diplomatik çalışmalarını sürdürürken...

Devamını Oku
02.02.2026
Emperyalizmin apaçık yüzü; savrulan ve yeniden birleşen dünya

Evet sömürgecilik, hegemonya, askeri darbeler, eşitsizlikler, sürekli yoksullar aleyhine çalışan dünya ticareti vb.

Devamını Oku
01.02.2026
Saray bu kadar yoksulluğa rağmen hangi cesaretle milleti süründürüyor?

Bu sorunun yanıtını düşünmeli herkes.

Devamını Oku
29.01.2026
İran’a saldırı, bölgede deprem niteliğinde değişime yol açar

ABD Suriye’yi alelacele düzenledikten sonra, silahlı güçlerini (uçak gemileri başta) İran üzerinde yoğunlaştırıyor.

Devamını Oku
27.01.2026
Uğur Mumcu ve Karanlıklar Çağı-2

Şüphesiz Uğur Mumcu ve daha bir dizi kahramanın öldürüldüğü ve katliamların gerçekleştirildiği 1990- 2000 yıllarının öncesi var.

Devamını Oku
26.01.2026
Uğur Mumcu ve karanlıklar çağı

Uğur Mumcu’yu 33 yıl sonra bile kitlelerin gönlünden, meslektaşlarının yüreğinden silemeyen nedir?

Devamını Oku
25.01.2026
Pax Americana: Türkiye, Suriye, İsrail’e doğru

Şüphesiz beklenmiyordu veya ABD’nin ipiyle kuyuya inilmez seni yarı yolda bırakır diyenler de vardı.

Devamını Oku
22.01.2026
Bir intikam histerisinin sahne şovu mu?

“Bak ne yaparız biz sizi, sürüm sürüm süründürürüz!...”

Devamını Oku
20.01.2026
NATO: Bir ittifakın ölümü mü?

Dün Kopenhag adeta öfke patlaması yaşadı; on binlerce kişi Danimarka ve Grönland bayraklarını sallayarak “Grönland’a dokunmayın, Grönland satılık değil” pankartları sallıyordu.

Devamını Oku
19.01.2026
Sancar müjde verdi: Beyin kanseri klinik deneylerini Türkiye’de yapacağız...

Epeydir görüşemiyorduk.

Devamını Oku
18.01.2026
Marmara depremine yeni bir bakış var

Fay parçalar halinde kırılacak ve maksimum deprem büyüklükleri ancak 7.3’e ulaşabilecek.

Devamını Oku
15.01.2026
İran rejimi bölgeyi ateşe atabilir, Türkiye’ye etkileri ne olur?

İran’da molla rejimine karşı protestolar durmuyor, çok sayıda ölü var, yüzlerle ifade ediliyor.

Devamını Oku
13.01.2026
Yanardağ’dan Aysever’e... Suskunluğun anatomisi

Merdan’ı (Yanardağ) neredeyse hiçbir suçlama yöneltmeden içeri atma, üstelik Tele1 televizyonuna el koyma cesaretinin hüküm sürdüğü bir ülkede yurttaş güvenliğinin çok yönlü olarak risk altında (uzun süredir!) olduğunu söylemek bile artık bir cesaret denemesi mi olur?!

Devamını Oku
12.01.2026
Orta sınıfın düşüşü

Bu yılın gözde dizisi Kralın Düşüşü gibi oldu ama kastettiğim İpek Özbey ile Onur Alp Yılmaz’ın hazırladıkları kitap.

Devamını Oku
11.01.2026
Aziz Sancar’dan büyük bir başarı daha: Beyin kanserini farelerde yok ettiler

İki üç kez yazmıştım, Aziz Hoca, hızlı ilerleyen ve ölümcül bir beyin kanseri türü olan Glioblastoma’nın tedavisine yönelik çok ciddi bir yöntem geliştirdi ve ilk erken sonuçlar bu tedavinin mümkün olabileceğine ilişkin önemli umutlar doğurdu, diye.

Devamını Oku
08.01.2026
Askeri güç ile siyaset: Geleceği olabilir mi? Avrupa- Çin dayanışması

Bence Trump, bugünkü dünyada pek de geleceği olmayan bir siyaset dönemi başlattı.

Devamını Oku
06.01.2026
Dünyada her şey çöktü, kendini korumak bile ne kadar mümkün?

“Önce Amerika”, “En büyük Amerika” sloganları bugün yaşadıklarımıza (Venezüella’ya baskın) ve arkasından yaşayacaklarımıza ilişkin her şeyi açıklıyordu.

Devamını Oku
05.01.2026
İran’da rejimin tek çıkış yolu nükleeri iptal etmek mi?

En sonunda İranlılar, ekonomik çöküşe başkaldırdılar.

Devamını Oku
04.01.2026
Ekonomik panoramada kısa gezinti ve utanmazlık skalası tartışması

Ekonomik tablo yıllardır felaket.

Devamını Oku
30.12.2025
HÜDA PAR/DEM/İmralı el ele Kürt karanlığına

AKP, Türkiye ve Ortadoğu’da Kürdistan isteyen pankürdist, geçmişi karanlık HÜDA PAR’ı, 4 milletvekili vererek Meclis’e soktu.

Devamını Oku
29.12.2025
Hey Türkler, Anadolu, Trakya, savaşı kaybettiğinizden haberiniz var mı?

Kürt meselesini çözüm komisyonu sanki çıkmaza girdi gibi.

Devamını Oku
28.12.2025