İki general, iki bakış

19 Mart 2022 Cumartesi

Orgeneral Steven Townsend. ABD’nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde soruları yanıtladı.

Org. Townsend, yanıtlarında da bol bol Çin’i hedef aldı. Çin’in Afrika’da ABD ile rekabet ettiğini belirterek politika önerdi: “Çin’in yatırım yaptığı her ülkede buna karşılık vermemize gerek yok. Karşılık vereceğimiz yerler konusunda seçici olmalıyız ve rekabet etmemizin bizim için önemli olacağı ülkeleri seçmeliyiz.”

ABD: ÇİN’İN ATLANTİK’TE ÜS KURMASINI ÖNLEMELİYİZ

Org. Townsend, Çin’in tek denizaşırı üssünün Cibuti’de olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çin’in Afrika’daki askeri rekabetiyle ilgili beni endişelendiren öncelikli şey, Afrika’nın Atlantik kıyısında aktif olarak bir askeri üs arayışında olmalarıdır. Bu ABD’nin güvenliği için kötü olur ve biz birinci öncelik olarak, Çin’in Afrika’nın Atlantik kıyılarında bir üs kurmasını önlemeli ve caydırmalıyız.”

Atlas Okyanusu’nun bir tarafındaki ABD ile diğer tarafındaki Afrika kıtası arasında yaklaşık 5 bin kilometrelik mesafe var. Ancak ABD kendisinden 5 bin kilometre uzakta bir yerde bile Çin’in üssü bulunmasını tehdit görüyor. Ve ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Org. Townsend, ABD Temsilciler Meclisi’nde, bunun önlenmesinin öncelikleri olduğunu belirtiyor.

“Ukrayna egemen bir devlet olarak elbette NATO’ya girmeli” diyerek Rusya’nın bunu güvenlik tehdidi görmesine karşı çıkanlar Org. Townsend’in sözlerini dikkatle okumalı. Ayrıca “Füzelerimizi Meksika ya da Kanada’ya yerleştirirsek ABD ne hisseder” diye soran Rusya Devlet Başkanı Putin’in sorusunun yanıtı üzerinde de düşünmeli.

ESKİ NATO KOMUTANI: SAVAŞI ABD/NATO BAŞLATTI

Fabio Mini. Emekli İtalyan korgeneral. Eski NATO Güney Komutanlığı Kurmay Başkanı.

“Neden Savaş Konusunda Bu Kadar İkiyüzlüyüz” adlı kitabı var. Ukrayna krizi konusunda İtalya’nın L’AntiDiplomatico gazetesine konuştu. Soru-cevap şeklindeki söyleşiyi önceki gün Aydınlık gazetesi yayımladı.

Eski NATO komutanı öncelikle bu savaşı Rusya’nın başlatmadığını, zaten savaşın 24 Şubat 2022’de değil, öncesinde başladığını, başlatanın da ABD ve NATO olduğunu saptıyor. E. Korg. Fabio Mini, Ukrayna’nın Rusça konuşan nüfusa karşı katliamın eşiğinde olduğunu ancak sekiz yıldır bu konunun umursanmadığını belirtiyor.

“ABD’nin Ukrayna’yı ileri karakol yaparak Rusya’yı kuşatmak istediğini” belirten eski NATO komutanı, “NATO yayılmasının aralıksız bir provokasyon olduğunu” belirtiyor.

E. Korg. Fabio Mini, Rusya’nın harekâtının bir tür “enginar operasyonu” olarak bilinçli şekilde yavaş ilerletildiğini, Ukrayna’da direnişe neo Nazi grupların kumanda ettiğini, Kiev rejiminin ancak hırsından vazgeçerek ülkeyi kurtarabileceğini kaydediyor. E. Korgeneral’in İtalyan hükümetine tavsiyesi ise şu: “Ukrayna’nın aklını başına alması için çabalayın.”

PUTİN’İN ABD’YE YANITININ GENİŞ ANLAMI

Batı’da benzer şekilde düşünen başka askerler de oldu. Örneğin Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach.

Rusya, 2022 Aralık’ında ABD ve NATO’ya dokuz maddelik bir anlaşma taslağı sunduğu ve güvenlik garantileri talep ettiği süreçte, Alman Koramiral Schönbach, “Bana sorarsanız, Putin’in talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek gerekir” demişti. Basında sözleri hedef alınan Alman komutan, istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kısacası, ABD’nin Ukrayna’yı NATO üyesi yapma hedefi, Yugoslavya’yı parçalayarak başlattığı Avrupa’nın güvenlik mimarisini şekillendirmeyi sürdürmenin ve “Rusya’nın parçalanması Ukrayna’dan başlar” stratejisinin gereğiydi. Asıl Putin buna yanıt vermese, dünyanın güneyi ve doğusu için felaket olurdu.