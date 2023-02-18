NATO’ya giriş aidatı: Deprem bağışı

18 Şubat 2023 Cumartesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önceki gün Türkiye’deydi. Hafta başında da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gelecek.

Her iki ziyaretin de esas gündemi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği...

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan’la görüşmesinin içeriğine dair her iki taraftan da bir açıklama yapılmadı. Ancak Stoltenberg ve Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısı yeterince fikir veriyor.

STOLTENBERG’İN CEBİNDEKİ RÜŞVET

Erdoğan üç hafta önce “Finlandiya ile ilgili farklı mesaj verdiğimiz zaman İsveç şok olacak” demişti (Cumhuriyet.com.tr, 29.1.2023). Çavuşoğlu da benzer şekilde “Finlandiya’nın NATO üyelik sürecini İsveç’ten ayrı bir şekilde değerlendirebiliriz” dedi (AA, 16.2.2023).

Stoltenberg ise Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “her ikisinin de (İsveç ve Finlandiya) şu aşamada onaylanabileceğini düşündüğünü” belirtti (AA, 16.2.2023).

Stoltenberg’in işaret ettiği “şu aşama” gelmiş miydi, bilmiyoruz ama NATO genel sekreterinin cebinde önemli bir “rüşvet” vardı!

İSVEÇ ‘BAĞIŞ KONFERANSI’ DÜZENLİYOR

“İsveç ve Finlandiya’nın depremin ardından gösterdiği dayanışmanın çok önemli olduğunu” belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “İsveç’in mart ayında uluslararası bir bağışçılar konferansı düzenleyeceğini” duyurdu (AA, 16.2.2023).

Yani Türkiye’nin herhangi bir NATO müttefiki değil ama NATO’ya üye olmak için Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç, Türkiye için “bağış konferansı” düzenleyecekti!

Bağış konferansının İsveç’in NATO’ya giriş aidatı anlamına gelen bir rüşvet olduğu ortada...

Dahası, Stoltenberg’in verdiği ayrıntılardan, deprem için bağış konferansı üzerinden İsveç’in “fiili” olarak NATO’yla işbirliğine dahil edildiğini de anlamış bulunuyoruz. İsveç’in düzenleyeceği bağış konferansında toplanacak paralarla, NATO, Türkiye’nin deprem bölgesini yeniden yapılandıracakmış!

‘ELDE VAR BİR’ TAVİZİ

Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre hafta başında ABD Dışişleri Bakanı Blinken da geliyor ve yine Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre ziyarette “mutlaka İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri de gündeme gelecek” (AA, 16.2.2023).

Görünen o ki ABD yönetimi, deprem krizini fırsata dönüştürerek Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya onayını hızlandırma baskısı yapıyor. Stoltenberg’in açıkladığı “İsveç’in Türkiye’ye bağış konferansı” kuşkusuz havuç anlamına geliyor. Bakalım Blinken’ın elinde havuç mu, sopa mı olacak?

Ancak şunu önemle belirtmeliyiz: İktidarın “İsveç ile Finlandiya’nın üyelik onaylarını ayırma” açıklaması, Ankara’dan bakınca müthiş bir taktik gözüküyor olabilir ama Washington ve Brüksel’in bunu “elde var bir” şeklinde önemli bir taviz gördüğü ortada.