Sedat’lı, SADAT’lı Nusra silahlarının öyküsü

31 Mayıs 2021 Pazartesi

Silahla yakalanan ünlü MİT TIR’larından bir süre sonra, 20 Kasım 2015’te mafya lideri Sedat Peker’in TIR’ları AKP hükümetinin bilgisi ve onayıyla Suriye’ye gitmişti. TIR’ların üzerinde “Bayırbucak Türkmenlerine Sedat Peker’den destek konvoyu” yazıyordu.

Sedat Peker, dün yayımladığı 8. videosunda o TIR’ların öyküsünü anlattı ve kendi konvoyuna dahil edilen başka TIR’ların olduğunu, içlerinde silahların bulunduğunu ama bunların Türkmenlere değil, Nusra’ya verildiğini belirtti.

Peker’e göre konvoyuna eklemlenen o TIR’ların sahibi SADAT’tı. Hani şu irtica nedeniyle Türk ordusundan atılan ama Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı yaptığı Adnan Tanrıverdi’nin “özel savaş” şirketi!

Peki, sadece SADAT’ın TIR’ları mı Nusra’ya silah taşımıştı? Ya o dava konusu olan ünlü MİT TIR’ları?

MİT TIR’LARI TÜRKMENLERE GİTMEDİ

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TIR’ların yükünün “devlet sırrı” olduğunu ilan etti ve konuya yayın yasağı geldi. Ancak yayın yasağı, bu büyük olayın üstünün kapatılmasını önleyemedi. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, çareyi TIR’ların Türkmenlere yardım malzemesi götürdüğünü söylemekte aradı. Tabii hiç inandırıcı değildi. Yardım malzemesini neden Kızılay değil de MİT taşıyordu?

“MİT TIR’larında yardım malzemesi değil silah vardı; Türkmenlere değil Nusra’ya gidiyordu.” İki başarılı gazeteci bu gerçeği ortaya çıkardı:

Gazeteci Masum Gök Suriyeli Türkmenlerle görüşerek kendilerine yardım malzemesi gelip gelmediğini sordu. Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin El Abdullah, “Türkmenlere yardım getiren bir TIR yok” derken, bir diğer Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa da “Bakan Efkan Ala’nın TIR meselesiyle ilgili demecini gazetelerden gördüğünü ama kendisinin böyle bir yardımla ilgili bilgisinin olmadığını” söyledi. Yine Suriye Türkmen Hareketi Sekreteri Rami Karaali de “açıklamayı televizyondan gördüğünü ama böyle bir yardımla ilgili bilgisinin olmadığını” belirtti (Masum Gök, “Türkmenler de Y’ala’nladı”, Aydınlık, 4 Ocak 2004).

MİT TIR’LARI NUSRA’YA SİLAH GÖTÜRDÜ

Peki, MİT TIR’ları “yardımı” Türkmenlere değil de kimlere götürmüştü? Onu da bir başka gazeteci Ceyhun Bozkurt ortaya çıkardı: “Biri Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014 tarihinde yakalanan silah dolu iki TIR’ın içinde bir orduyu donatacak silah çıktı. TIR’ların, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı’na geçtikten sonra TIR’lardan birindeki silahları en-Nusra militanlarının aldığı öğrenilirken, diğer TIR’daki silahların da yine bir aşırı dinci gruba verildiği belirtildi.” (Ceyhun Bozkurt, “MİT’in TIR’ındaki Silahlar Nusra’ya”, Aydınlık, 16 Ocak 2014.)

Bu gerçeği, daha sonra AKP hükümetinde başbakan yardımcılığı yapacak olan Tuğrul Türkeş de dile getirdi. Eski MHP’li, yeni AKP’li Tuğrul Türkeş, MİT TIR’larıyla ilgili 3 Haziran 2015’te CNN Türk’te aynen şöyle söyledi: “Sayın Başbakan da sayın Cumhurbaşkanı da meydan meydan ‘TIR’lar Suriye’deki Türkmenlere gidiyordu, bu konuda taraf tutmak MHP’ye yakışmaz’ diyor. Burada, bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayırbucak Türkmenleriyle, Halep’tekilerle irtibatımız var.”

Özetle iktidar Suriye’de cihatçılara MİT’le de, Sedat-SADAT’la da, başka “kuruluşlar” ile de pek çok kez silah göndermişti...

AKP’NİN ESAD DÜŞMANLIĞININ MALİYETİ

Türkiye’yi sıkıntıya sokan bu ilişkilerin tek bir nedeni var: AKP iktidarının altı ayda Esad rejimini yıkma hedefi!

Olmayınca, sahadaki herkese sarılmıştı; bugün karşı olduğu PYD/YPG’ye bile... PYD lideri Salih Müslim’i Türkiye’de ağırlıyor ve ona “özerkliğinize karışmayız, yeter ki ÖSO’yla birlikte hareket edin” mesajı veriyordu.

Ve Esad’ı devirmekte ısrar etmesi, iktidarın bugün bile hâlâ İdlib’de cihatçı gruplarla işbirliğinin temel nedeni. İktidar, Rusya’yla işbirliğine rağmen hâlâ Esad düşmanı ve Esad’ın son seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini gayri meşru ilan etmekte...

İktidar, “Esad’ı yıkmak” diye yanlış bir hedef belirleyince, Sedat’lı, SADAT’lı, ÖSO’lu, Nusra’lı kirli ilişkilere giriyor; o kirli ilişkiler de dün, ortaklıkları bozulduğunda FETÖ tarafından, bugün de kenara atıldığı için Sedat Peker tarafından deşifre ediliyor. Sonuçta, AKP’nin Esad düşmanlığı, ülkemize çok boyutlu zarar veriyor.