Yeni dönem, yeni adaylar

02 Şubat 2024 Cuma

İzmir “öncü” kenttir. Hemen her alanda bu özelliği ile bilinir ve anılır. Güncel siyasette de bu gerçeklik yaşanıyor. İzmir, yeni dönemde, CHP’deki değişimin öncüsü ve bir anlamda “rol modeli” oluyor.

CHP Genel Merkezi, İzmir’e verdiği önemi göstermek üzere, yalnızca “İzmir adayları” gündemli bir toplantıyla İzmir adaylarını belirledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Değişim diyen İzmir’e baksın” dedi.

Haftalar önce bu köşede yazdığımız bir siyasal analize, “Ege’de değişim rüzgârı” başlığını atmıştık.

Bu başlıkla ve yazıyla, ana muhalefet partisindeki değişimin, Egeli yeni genel başkan Özgür Özel’in şahsında, Ege’deki olası etkileşimlerine ve yansımalarına dikkat çekmek istemiştik.

Bu etkileşimler, doğal olarak en çok da CHP’nin “amiral gemisi” olarak kabul edilen İzmir’de olacaktı. İlk test ediliş de yerel seçim adaylaştırmalarıyla yapılacaktı. Gerçekten de öyle oldu.

İZMİR’DE DEĞİŞİM FIRTINASI!

Muhalefetin ve özellikle de ana muhalefetin en çok güç aldığı kent İzmir’di. İzmir, yıllardır iktidar partisine karşı anlamlı ve dirençli bir duruş sergiliyor ve hemen her seçimde muhalefete/ adaylarına destek veriyordu.

İzmirli, Egeli muhalif seçmen, yeni dönemde ana muhalefet partisinden siyasal mücadele anlayışında ve politikalarında yeni tavırlar, farklı duruşlar bekliyordu.

İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi, bu beklentiden de güç alarak, İzmir’de kapsamlı bir aday değişikliği gerçekleştirdi. Bu değişiklik o kadar kapsamlı oldu ki “değişim rüzgârı” tanımı bile bu değişimi ifade etmekte yetersiz kalır. Herhalde bu değişime “fırtına” veya “kasırga” demek daha uygun olacak!

KADIN VE GENÇ ADAYLAR

İzmir’de başta büyükşehir olmak üzere, üç ilçe dışındaki bütün adaylar yenilendi. Üstelik o üç ilçe (Dikili, Seferihisar, Efes-Selçuk) metropol dışında yer alıyor. Böylece kent merkezindeki bütün ilçelerde yeni adaylarla seçmenin karşısına çıkılacak.

Adaylardaki kadın ve genç tercihinin, siyasal birikim/ donanım ve yönetsel liyakatle yeterince buluşup buluşmadığı ise adayların seçim ve görev dönemlerindeki performanslarıyla görülecek.

Yeni aday listesinde kadın ve genç sayısındaki artış dikkati çekiyor. 30 ilçede 9 kadın aday yer alıyor. Özellikle metropolün en önemli üç ilçesinin (Konak, Karşıyaka, Karabağlar) kadın adaylara emanet edilmesi ayrı bir anlam taşıyor.

CHP Genel Başkanı Özel, İzmir adaylarının yaş ortalamasının 46 olduğunu vurguluyor. Adaylardan 12’si 40 yaşın altında.

DEĞİŞİM AMA NASIL?

Özgür Özel, İzmir listesi belli olduktan sonra yaptığı açıklamada; “Hani değişim diye soranlar İzmir’e baksın” diyerek, İzmir’e özel bir misyon yükledi.

Değişimin yalnızca aday isimleriyle mi sınırlı kalacağı, parti tüzüğüne/politikalarına ve mücadele anlayışına yansıyıp yansımayacağı, elbette ayrı bir tartışma konusudur.

Seçim dönemlerinde geçmişte ve bugün yaşanan tartışmaların bir daha yaşanmaması için, ana muhalefet partisi bütün parti içi seçim süreçlerini demokratik ve katılımcı kurallara bağlamalıdır.

Değişimden yalnızca aday isimlerinin değiştirilmesi anlaşılmamalıdır. Asıl değişim partinin tüzüğünde, programında ve örgütsel yapılanmasında gerçekleştirilmelidir.

Göreve gelir gelmez yerel seçim takvimini kucağında bulan yeni yönetime, bütün bu değişiklikler için anlaşılabilir bir sürenin tanınması gerektiğini düşünüyoruz.

Yeni yönetim de bu geçiş dönemini, parti içi bütün siyasal dinamikleri kucaklayıp ortaklaştırarak hakça ve adil değerlendirmelidir.

Başarıya giden yolun, önce parti içi bütünlükten ve dayanışmadan geçtiği unutulmamalıdır.

NÖBET DEVRİ, BAYRAK DEĞİŞİMİ

Siyasette ve kamu hizmetinde görevler kalıcı değildir. Elbette seçimle gelinen görevlerden yine seçimle gidilecektir. Bu bir hizmet nöbeti devri ve bayrak değişimidir. Parti içi adaylaştırmaları da bu bağlamda değerlendirmek ve siyasal olgunlukla karşılamak gerekiyor. Önemli olan, yerel yönetimlerdeki toplumcu anlayışın korunması ve büyütülmesidir.

Biz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere, 31 Mart’ta görevlerini devredecek olan mevcut başkanlara bugüne kadar yaptıkları hizmetler için içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Yine CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Cemil Tugay başta olmak üzere, yeni dönemde aday gösterilen bütün belediye başkan adaylarını yürekten kutluyor ve başarılar diliyoruz.