19 Mart 2021 Cuma

Değerli dostlar, bir süredir televizyon kanallarımızı izlerken, “16 yüzyıl”ın düşünürlerinden Rotterdam’lı (Hollanda) Desiderius Erasmus’u anımsıyorum Türkçeye de çevrilen Deliliğe Övgü yapıtı üzerinden.

Bu ünlü kitabında Erasmus “İnsanın her yaptığından memnun olmasından daha delice bir şey olur mu” diye sorar durur, pek yerinde olarak.

Ne var ki Erasmus Usta dirilip ülkemize gelerek bir gün boyunca televizyondan sabah - öğle - akşam haberlerini izlese ne derdi acaba?

Yine o ünlü yanıtını dile getirirdi: “Ben yalnızca deliliğe övgü yazdım, aşırısına değil!”...

Değerli dostlar kısa süre için sizlerden izin rica ediyorum.

En yakın zamanda buluşmak üzere...