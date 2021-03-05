05 Mart 2021 Cuma

Değerli dostlar, Erdoğan’ın partisi AKP’nin, “İl Kongreleri”nde yaptığı son konuşmalarına değinmeden önce, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği”nin ilk üyelerinden olan “Deniz Banoğlu”nun yaşamını yitirmesinin ülkemiz için üzücü bir kayıp olduğunu belirtmek isterim.

Gazetemiz “Cumhuriyet” de çok anlamlı bir yazıyla duyurdu bu kaybımızı. (1.3.2021)

Işıklar içinde olsun!

AKP’nin “İl Kongreleri”ne dönersek, ülkemizin iktidar partisi “AKP”nin başında olan Erdoğan, bu “İl Kongreleri”ne yıllar boyu katılır, konuşur, konuşur... Katıldığı bu Kongreler’in en ilginçlerinden biridir, “2018” yılında yapılan.

Anımsanacağı gibi Erdoğan, bu “İstanbul İl Kongresi”nde yaptığı konuşmada bir “Manifesto” (Bildiri) ilan etti. (6.5.2018)

“Manifesto”sunu, hem toplantı salonunun önünde toplananlara hem de salondakilere olmak üzere iki kez okudu.

Böylece değerli dostlar, “1848”de “Karl Marx ve Engels”in birlikte yayımladıkları ünlü bir “Manifesto” gibi Erdoğan’ın da dile getirdiği bir “Manifestosu var”...

Bu manifestolu Erdoğan’ın, “18 yıllık” iktidarında, “304 milyar” borç alınmış, buna karşı önceki “80 yıllık” yönetim, kendisinin deyişiyle “Cumhuriyet Yönetimi” ise “131 milyar” borç almış...

İnsan, Erdoğan’ın “Biz Cumhuriyet döneminde yapılanların daha fazlasını yaptık!” diye övünmesini, ister istemez anıyor...

Bilmem ki ne dersiniz?

Özellikle de Erdoğan’ın, “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladığı şu günlerde...

Haftaya, cuma günü buluşmak üzere.