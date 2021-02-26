Meriç Velidedeoğlu
Meriç Velidedeoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

‘Elli Yıl’

26 Şubat 2021 Cuma

Değerli dostlar, “24 Şubat Çarşamba” günü, “Cumhuriyet”in elli yıllık yazarı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ölümünün 29. yılında gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın başkanlığında mezarı başında yapılan bir törenle anıldı.

Bir gün önce çiçeklerle donattığımız mezarında gerçekleştirilen bu anmaya, “Atatürkçü Düşünce Derneği”nin (ADD) gençleri de katıldı.

Ayrıca Velidedeoğlu’nun son öğrencilerinden olduğunu belirten Alptekin Gündüz de konuşmasında:

“Hıfzı Veldet Hocamız, ‘1961 Anayasasının bütün maddelerini teker teker, satır satır bizzat kendisi yazmıştı!..” demiş; bu yanıt yeter artar bu konuda “Hayır” diyenlere...

Ayrıca, bu anma törenine katılan, CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Saniye Yurdakul, yaptığı konuşmada bir ara “Doğa dostu, doğayı seven birisiydi!..” dedi.

Gerçekten de, “Ormanlar ve Yeşil Alanlar” konusunda, özellikle de “Ormanlarımız” ve “Orman Emekçilerimiz” içerikli onca yazıyı yazması ve bu “korumacı” tutumu dolaysiyle “Orman Fakültesi”nin verdiği “Plaketi” anımsıyor insan...

Yine ayrıca Velidedeoğlu’nun, gerek “Uludağ Ormanları”nın, gerekse gittikçe azalan doğa harikası “Sedir Çamları”nın korunması için yıllar boyu verdiği savaşım (mücadele) unutulmamalı, kuşkusuz “emekçilerin” hakkını arama uğraşısı da... 

Yazarın Son Yazıları

‘Elli Yıl’ 26 Şubat 2021
Haddini Bil! 19 Şubat 2021
Bölme mi? Parçalama mı?.. 12 Şubat 2021
‘Kıht-ı rical!’ 5 Şubat 2021
‘Aşı’ ve ‘mumlar’ 29 Ocak 2021
Siyasal terör! 22 Ocak 2021
‘Geleceksizlik!’ 15 Ocak 2021
Yeni bir kavram dolayısıyla... 8 Ocak 2021
İlk gün 1 Ocak 2021
İsmet İNÖNÜ 25 Aralık 2020
‘Şikâyetname’ 18 Aralık 2020
‘Şeriat bizim hukukumuzdur!’ 11 Aralık 2020
‘Rüzgâr eken fırtına biçer!’ 4 Aralık 2020
‘Hukuk Devleti’ mi? ‘Kişi Devleti’ mi? 20 Kasım 2020
Depremle birlikte yaşamak 6 Kasım 2020


Video Haberler