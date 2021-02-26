‘Elli Yıl’

26 Şubat 2021 Cuma

Değerli dostlar, “24 Şubat Çarşamba” günü, “Cumhuriyet”in elli yıllık yazarı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ölümünün 29. yılında gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın başkanlığında mezarı başında yapılan bir törenle anıldı.

Bir gün önce çiçeklerle donattığımız mezarında gerçekleştirilen bu anmaya, “Atatürkçü Düşünce Derneği”nin (ADD) gençleri de katıldı.

Ayrıca Velidedeoğlu’nun son öğrencilerinden olduğunu belirten Alptekin Gündüz de konuşmasında:

“Hıfzı Veldet Hocamız, ‘1961 Anayasası’nın bütün maddelerini teker teker, satır satır bizzat kendisi yazmıştı!..” demiş; bu yanıt yeter artar bu konuda “Hayır” diyenlere...

Ayrıca, bu anma törenine katılan, CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Saniye Yurdakul, yaptığı konuşmada bir ara “Doğa dostu, doğayı seven birisiydi!..” dedi.

Gerçekten de, “Ormanlar ve Yeşil Alanlar” konusunda, özellikle de “Ormanlarımız” ve “Orman Emekçilerimiz” içerikli onca yazıyı yazması ve bu “korumacı” tutumu dolaysiyle “Orman Fakültesi”nin verdiği “Plaketi” anımsıyor insan...

Yine ayrıca Velidedeoğlu’nun, gerek “Uludağ Ormanları”nın, gerekse gittikçe azalan doğa harikası “Sedir Çamları”nın korunması için yıllar boyu verdiği savaşım (mücadele) unutulmamalı, kuşkusuz “emekçilerin” hakkını arama uğraşısı da...