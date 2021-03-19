Tek parti, tek akıl, tek uçurum

19 Mart 2021 Cuma

Öyle bir ülke düşle ki:

İçinde hiç Ermeni olmasın. Tek bir Kürt bile kalmasın.

Yahudi, arasan bulunmasın. Rumun esamesi okunmasın. Süryani kelimesi duyulmaz olsun. Alevi ne demekti, kimse bilmesin. Çingeneler tarihe karışsın. Çerkesler unutulsun gitsin. Lazlar hiç bilinmesin. Türkçeden başka dil de duyulmasın. Kürtçe konuşmasın kimse. Lazca şarkı söylenmesin. Çerkes ninnisi mırıldanmasın anneler.

Ayıklansın dilden tüm Rumca kelimeler, deyişler.

Çingene küfürleri etmesin kimseler.

Öyle bir ülke düşle ki:

İçinde zihinsel ve bedensel engelli kimse yokmuş gibi yaşansın.

Down sendromlu doğan bebekleri hiç görme. Otizmli insanlarla karşılaşma.

Asperger sendromu yaşayanlar sokaklara çıkmasın. Spastikler ortalarda dolanmasın.

Kolu kopanı, bacağı kesileni, gözü çıkanı kulağın duymasın, gözün görmesin.

Engelli doğanı ruhun duymasın.

Sadece sağlıklı insanlar gör sokakta. Hasta görme. Sakat görme.

Duyma da.

Çok yaşlı ve bakıma muhtaç hiç kimse dolanmasın ayak altında.

Lösemi diye bir şey bilme. Kanser diye bir şey bilme. Salgın hastalıklardan ölenlerin sayısını da bilme.

Bunlarla işin olmasın. Herkes kendi işine baksın.

Evrime kimse inanmasın o ülkede. Bilimselliğe omuz silksin üniversitedekiler bile.

Cehalet kutsansın okullarında ve aydınları taşlansın uluorta.

MÜSLÜMAN HETEROSEKSÜEL TÜRK

Öyle bir ülke düşle ki:

Erkekler erkeklerle, öldürsen sevişmesinler.

Kadınlar asla lezbiyen olmasınlar.

Gay bulunmasın ülkede, transseksüel görünmesin ortada, biseksüellik bilinmesin.

Düz heteroseksüel olsun herkes, dümdüz, aklı gitmesin kimsenin başka bir şeye.

Ama öyle sade heteroseksüel değil.

Müslüman heteroseksüel olsun. Sünni Müslüman heteroseksüel olsun. Türk Sünni Müslüman heteroseksüel olsun.

Kadınsa tam kadın, erkekse tam erkek, inançlıysa tam Müslüman, akıllıysa tam Türk olsun herkes.

Öyle bir ülke düşle ki:

Farklı farklı ideolojilerden bahsedilmesin o ülkede.

Feminizmin “f”sinin, komünizmin “k”sinin, sosyalizmin “s”sinin, çevreciliğin “ç”sinin ve LGBTİ+’nın “L”sinin, “G”sinin, “B”sinin, “T”sinin, “İ”sinin ve artısının lafı bile edilmesin.

RÜYA ÜLKE

Düşle, farklı farklı partiler olmasın o ülkede.

Ne dediği belirsiz liderler... O liderlerin peşinden gidenler...

Devlete, iktidara kafa tutanlar, susmayanlar, inadına konuşanlar, halkın aklını çelmeye çalışanlar... Hiçbiri hiç olmasınlar.

Meclisinde iktidarla uyumlu, kendinden memnun milletvekilleri olsun. Tepelerinde de tek bir adam.

O tek adam ne derse “Evet” desinler.

Hep birlikte her türlü teklifi güle oynaya imzalasınlar. Tüm önerilere onay vermek için hep birlikte el kaldırsınlar. Aykırı hiçbir ses çıkmasın kimseden.

Televizyonlarında hep aynı haberler, aynı tonda okunsun.

Gazetelerinde hep aynı isimler aynı yazıları yazsın.

Tartışma programlarında, hiçbir şey tartışılmasın, herkesin aklı aynı şeye hemen yatsın.

Haydi böyle bir ülke düşle.

Bu ülkede, adalet duygusu, demokrasi çabası, eşitlik fikri, sağduyu yetisi tamamen kaybolsun; vicdan ve akılla birlikte insanlığa dair ne varsa hepsi külliyen yok olsun.

Dünyanın bir yerinde böyle rüya bir ülke olsun...

Ve halkı başına ne gelirse gelsin, sittin sene uyanmasın; gördüğünün korkunç bir kâbus olduğunu da hiç anlamasın.