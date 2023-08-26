Nevrim döndü!..
Bir döndüm ki yumulmuş
öpüyorlar. Vallahi
nevrim döndü.
Öfkemden kimi öptüklerini
yazmayı unuttum, kusura
bakmayın.
Tarikat şeyhinin elini
öpüyorlar.
Şimdi “Sana ne be
kardeşim isteyen istediği
kişinin elini öpebilir”
diyebilirsiniz. Ama bunlar
minnacık çocuklar. Anaları
babaları müridi oldukları
tarikat büyüklerinin elini
öpebilir bizi ilgilendirmez.
Ama o sübyanları daha o
yaşta tarikata yönlendirmek
açık bir insan hakları ihlalidir.
Bunun bir adım sonrası
tarikat yurtlarına “Eti senin
kemiği benim” diyerek teslim
edilmeleridir. Ondan sonrası
malum. Bu kez bazı hoyratlar
bu masum sübyanları
öpüyorlar. Şimdi kalkıp
“Ama canım birkaç münferit
hadiseden yola çıkarak bir
genelleme yapamazsınız”
diye savunmaya geçecekler.
Hadi oradan, hadi oradan!
Münferitmiş...
Geçen perşembe günü
yine nevrim döndü. Merkez
Bankası faizi beklentinin
üzerinde artırdı. Evet olması
gereken oldu aslında. Çünkü
hiçbir ülkede politika faizi
enflasyonun dörtte biri
oranında olmaz.
Türkiye 2018 yılında tek
adam rejimine geçtikten
sonra cumhurbaşkanımızın
aklına arka arkaya parlak
fikirler geliverdi bir anda.
Bunlardan biri de “Faiz
sebep enflasyon sonuç”
teorisiydi. Oysa bir bilim
dalı olan ekonomide
bütün teoriler bunun
aksini söylüyordu. Faizi
enflasyonun altında
belirlersen para ya dövize ya
borsaya ya da gayrimenkule
kaçardı.
Kaçtı da...
Millet düşük faizle kredi çekip ev, araba, beyaz eşyaya yatırım yaptı. Bu kez talep enflasyonu patladı. Ev, araba fiyatları uçtu.
Faiz, enflasyon altında
kaldığı için millet parasını
dövize yatırdı. Dünyada
dövizin yatırım aracı olduğu
tek ülke galiba Türkiye. Bu
kez döviz patladı. Dövizi
frenlemek için Merkez
Bankası’ndaki döviz rezervini
piyasaya sürdüler. Dövizi bir noktada uzun süre
tuttular ama rezerv
eridi ve eksiye
düştü. Rezerv
eksiye düştüğü
için yerine koymak
için borç bulmakta
zorlandın.
Kredi notun
da düştüğünden yüksek
faizle borçlandın. Bu
yetmezmiş gibi aşırı değerli
TL yüzünden ihracat
gelirlerimiz de düştü.
Cari açık patladı. Eksi rezerv
yüzünden doları da artık
tutamadın ve o da patladı.
Reisin düşük faiz takıntısı
yüzünden kaç merkez
bankası kaç maliye bakanı
eskittik. Sonuçta gelip
durduğumuz yer yine faiz
artışı.
Haliyle “Biz bu haltı niye
yedik” diye düşünüp nevriniz
dönüyor.
DÖN BABA DÖNELİM
Cumhurbaşkanımız,
“Düşük faiz, düşük
enflasyon” teorisine o
kadar güveniyordu ki
“Biraz sabır; göreceksiniz
enflasyon düşecek” diyordu.
Ama düşmüyordu. Hem
enflasyon hem döviz kuru
hem de cari açığın hızına
yetişebilene aşk olsun. Bir
gece yine aklına kim
soktuysa bir parlak fikir
daha açıkladı ve kararname
ile halka duyuruldu.
Kur korumalı mevduata
geçiyorduk. Artık parayı
dövizde tutmanın manası
yoktu.
Eee, bunun döviz tevdiat
hesabından farkı neydi ki?
Liralaşmış döviz hesabıydı
sadece. Adı farklı yani.
Bankalara türlü çeşit baskı
yapıldı müşterilerini KKM
denen bu ucube hesaba
yönlendirmeleri için.
Vatandaş da keriz değil
ya, ha döviz hesabı ha
KKM. Yatırdılar paralarını
bu hesaba. Bankaların
da işine geldi tabii. Onlar
müşterilerine düşük faiz
ödeyecek döviz farkını devlet
üstelenecekti.
Oh mis!..
Uzmanlar, devletin bu yükü uzun süre kaldıramayacağını söyleyip durdular ama nafile.
KKM kararı açıklandıktan sonra 18 liradan 11 liraya inen dolar bir süre sonra kafayı yine kaldırdı. Gele gele 27.5 lirayı buldu. Artık KKM yükü taşınabilir olmaktan çıkmıştı. Hop bu kez KKM’den yeniden dönülmesi için bankalara talimat verildi. Müşterilerinizi KKM’den dönmeleri için ikna edin...
Dön baba dönelim. Döndü,
döndü hem başımız hem
nevrimiz döndü.
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