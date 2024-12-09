09 Aralık 2024 Pazartesi

Kızım Elif neden en zor sazlardan biri olan arpı seçti? Ben bunu hep merak ettim. O kadar çok merak etmişim ki, Elif üç yaşında arp istedi, ben Elif elli yaşına geldiğinde bu soruyu ona sordum. Elif gerçekçidir, mantıklıdır, diktir. Arp çok romantik bir sazdır. Sanki bu iki tabiat birbiriyle uyuşmuyor. Elif duyguludur, hisleri kuvvetlidir ama çok mantıklıdır. Olaylara mantıkla yaklaşır. Sanki arp onun duygularıyla örtüşmezmiş gibi. Açtım telefonu 2020’de. “Sen neden arpı seçtin?” dedim. Elif anlattı: “Arp, davul ve flütten sonra ilk sazlardan biridir. Ben üç yaşındaydım, hatırlarsın, bir gün televizyondaki bir klasik müzik konserinde arpı gördüm. Çok hoşuma gitti. Hem fiziki yapısı hem sesi bana seslendi. Arp ilk zamanlarda ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde de kullanılmış. Deliliklere iyi geliyor. Ben aileye bir baktım şöyle. Evet, bu saz bizim aileye uygun, dedim. Yani ailevi durumlardan dolayı arpı seçmiş olabilirim baba. Şaka bir yana çok güzel bir enstrüman.”

HAKSIZLIK

Yapılan bir araştırmaya göre kadın, günde ortalama 25 bin kelime, erkek 15 bin kelime kullanıyor. İşten eve dönen erkeğin çok az kelimesi kalmış, kadının daha 10 bin kelimesi var. Hangi hergele bu anketi yaptıysa biraz abartmış olabilir. Anketler bazen işi çığırından çıkartır. Seçim anketleri gibi. Önceki yerel seçimlerden evvel İstanbul direkt olarak AKP’de görünüyordu. Seçim bitti. Fark 803 bin. Ama CHP’nin lehine. Cumhurbaşkanına hakaret şikâyetlerinden dolayı hapis cezası istenen kişilerden biriyim. “Haddini bil” dedim diye dört yıl sekiz ay hapis yatmam isteniyor. Yurtdışına çıkma yasağı falan. Bir sürü saçmalık. 1982 yılında San Francisco’dayım. Helikopterle 100 dolara dünyanın en korunaklı hapishanesi sayılan ve o tarihte artık kapatılmış bulunan Alcatraz Hapishanesi’ne gitmek istiyorum. Helikopter birkaç dakikada adanın üstünde oluveriyor. Pilot bize bilgi veriyor bu konuda. Dünyanın en azılı mahkûmları burada yatmış. Amerika’nın en ünlü gangsteri Al Capone bu hapishanede yatmış. Kimse cezaevine düşmesin isterim. Hele hele düşüncelerini açıkladığı için. Bizde cumhurbaşkanını eleştirmek direkt olarak hapis sistemi ile karşılaşmak demek. Bu yasa hemen değiştirilmeli. Dünyaya hakaret eden birine en ufak bir eleştiri geldiğinde hapsin isteniyor. Bu saçmalıktan öte haksızlıktır. Ben burada bir erkek olarak kadınların çok kelime kullandığına inanmayan bir birey olarak çok kelime kullanma hakkımı kullandım.

ERDOĞAN

- “Sen o kılıcı kime çekiyorsun?”

Erdoğan teğmenlere böyle sormuştu. Burada “kime” yerine “kimlere” deseydi pek sorun yoktu. Çünkü “kime” sözcüğü bir tek kişiyi hedef alan bir kavramdır. Oysa Türk ordusunun genç subayları birleşip bir kişiye kılıç çekmez. Onlar o kadar mert çocuklardır.

Yanlış soruya doğru cevap bulmak zordur.

FAŞİZM NEDİR?

İtalyan diktatör Mussolini’nin kurduğu baskıcı partinin görüşü budur. Sözcük ilk defa o zaman kullanıldı. Dünyadaki ilk faşist parti oydu. Giderek bu sözcük antipatik olduğundan kullanılmamaya başlandı. Vaktiyle Almanya, İtalya ve İspanya’da faşist milliyetçi partiler seçimle iktidara geldiler. Fakat ikinci savaştan sonra yok olmaya gittiler. Günümüzde ise...

GAZİNOLAR

Maksim, Kristal, Taksim Belediye. Bu üçü birbirlerine en çok 300 adım mesafede, Türkiye’nin en büyük gazinolarıydı. Kristal’de sünnet oldum, Maksim ve Taksim Belediye’de sahne aldım. Akademi baloları (sonradan Mimar Sinan Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi) Taksim Belediye’de yapılırdı. Akademi öğrencileri kıyafet balosu için türlü kılıklara girerlerdi. Beyaz önlük bulan doktor olurdu. Kızlar genellikle iki örgü şişi bulup bir de gözlerine çekik atıp Çinli kızı olurlardı. Biri naylon poşete girip prezervatif kılığında gelmişti. Savaş, Yaman, ben genellikle bir yolunu bulup girerdik balolara. Çünkü bilet alacak paramız olmazdı. Bahçe bölümünde Mutfak adlı nefis bir bira bahçesi bulunurdu. Patates tava ve bira. Kristal assolistlerin sahne aldığı bir gazinoydu. Altında bir büfe vardı ıslak hamburger ve sosisli yapardı. Kristal Büfe oradan kalmadır. Patronu taşralı biriydi. Sahne tavanı biraz basıktı Kristal’in. İlk kez bir saz sanatçısı kontrbas çalacak. Fakat çalgı sahnenin tavanına değiyor. Patrona durumu söylemişler. Gelip bakmış ve çareyi bulmuş: “O büyük kemanı alttan biraz kesin.” Maksim ise Rus asıllı siyahi bir yabancının yıllar önce kurduğu bir gazino idi. Sonradan el değiştirmiş birkaç kez. Fuayesini bölüp “Elma Kabare” diye bir yer açtım. Cenk Koray’la birlikte çalıştırdık. Dört ay sonraya rezervasyon alıyorduk.

HALK TV

Cafer Mahiroğlu, Halk TV’nin sahibi, Flash TV’yi satın almış. Hayırlı olsun. “Duruşumuz çok net. Biz kurucu felsefenin yanındayız” dedi. O felsefe Atatürk’tür. Kutluyorum.

ATA TÜRK KAHVESİ

Günde iki kahve hakkım var. Genç işadamı Oktay kardeşim inatla bu isimden vazgeçmiyor.

KİTAP OKUYUN

Ümit Çetin’den “Cumhuriyet’in Aydınlık Yüzleri”,

Ahmet Şerif İzgören’den “At Şu Adımı” yayımlandı.

Burçak Erdem’den “Keşfet’sene 2025 ajandası” çıktı.

Atatürk diyor ki: “SANATKÂR EL ÖPMEZ, SANATKÂRIN ELİ ÖPÜLÜR!”