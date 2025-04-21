Müjdat Gezen
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Şeytanın aklına gelmez

21 Nisan 2025 Pazartesi

Özgür Özel, iktidarı besleyen bazı firmalar için: “Buraları boykot edin” çağrısı yaptı. Troller bu isimlerin arasına Arçelik, Kırmızı Kedi Yayınevi, Koçtaş’ı da sıkıştırmış. Gerçekten şeytanın aklına gelmez. “Kırmızı Kedi” benim kitaplarımı da basıp yayımlıyor. Ülkenin en prestijli demokrat yayınevlerinin başında gelir bu kurum. Yalanı öyle utanmazca söylüyorlar ki bazıları bunlara inanıyor. Saraçhane başından gençleri biber gazıyla Saraçhane Camisi’nin avlusuna sürdüler. Ertesi gün haber şöyle çıktı: “Bunlar caminin mezar taşlarını kırıp, camide içki içtiler.”

TRT

1953 yılında ilk kez İstanbul Radyo Çocuk Kulübü’nde mikrofonla tanıştım. Uzun süredir TRT televizyonunda ana haber bültenini izlemiyordum. Milli maç öncesi açtım. Biraz baktım. Maçı başka kanal veriyormuş. Neyse. Senin benim vergilerimle maaşlarını alan pek çok görevli, haberlerde çalışıyor. Bir kez izlemenizi salık veririm. Toplumun gülmeye ihtiyacı var.

ÇAN

İsviçre’de ineğin boynundaki çan ne kadar büyükse sahibi o kadar zengin demektir. Bizde bunun karşılığı ne olabilir bilemiyorum. Aklıma bir fıkra geldi:

Şehirlinin birinin yolu köye düşmüş. Bir şey ilgisini çekmiş. Bir eşek boynunda çan, gözleri bağlı dönerek bostan kuyusundan su çıkartıyor. Tarlada çalışan sahibine yaklaşmış. Sormuş:

- Bu eşeğin gözleri neden bağlı?

Köylü cevap vermiş:

- Başı dönmesin diye. O kendini düz gidiyor sanıyor.

Adam yine sormuş:

- Peki boynundaki çan ne?

- Beyim ben uzakta tarlada çalışıyorum. Çanın sesi durursa bilirim ki eşek de durmuştur. “Deeeh” derim o dönmeye devam eder.

Bizim şehirli demiş ki:

- Peki ya durduğu halde kafasını sallayıp çandan ses çıkarırsa?

Köylü cevap vermiş:

- Aman beyim sizin kadar akıllı eşek nereden bulacağız?


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