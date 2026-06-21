Montella ne demişti Paraguay maçından önce: “Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum.” Niye? Avustralya karşısında vasatın altında kalan A Milli Takım’ı eleştiriyoruz diye...

Montella, Paraguay maçından sonra ne dedi: “Nasipten de ötesi yok! Normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! Topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi!.”

Peki hocam, dediğin gibi olsun...

Dünya Kupası kazanmış, Avrupa şampiyonu olmuş, futbolun en önemli ülkelerinden İtalya, üst üste 3. kez Dünya Kupası’nda yok! Ama olsun, eleme grubundan çıkıp Play-Off oynadı İtalya... Bosna Hersek’e Play-Off’ta penaltılarda elendi ama İtalya o maçta daha çok pas yaptı, rakibinden çok taç attı, daha çok serbest vuruş kullandı, hatta gol atıp 1-0 öne bile geçti... Olmadı, yetmedi, sizin dediğiniz gibi Sinyor Montella, “Nasipten de ötesi yok!”...

Bu hezimet sonrası İtalyan futbolunun efsaneleri Dino Zoff’tan Alessandro Altobelli’ye kadar herkes meslektaşınız Gattuso’yu, federasyon başkanı Gabriele Gravina’yı acımasızca eleştirdi, istifalarını istedi. İtalya’da sosyal medyada kıyamet koptu, takımı 1-0 öndeyken kırmızı kart gören Bastoni, seri penaltı atışlarını kaçıran Esposito ile Cristante ve tüm futbolcular yerden yere vuruldu. Gazeteler, “Felaket”, “Tam bir fiyasko”, “Şimdi herkes dışarı” manşetlerini attı.

Koskoca İtalya bu kadar mevzu yaşadı ama ben de sizin söylediğiniz gibi “Kaos yaratıp da İtalya’ya zarar vermek isteyen insanlardan daha çok İtalyan olduğuma inanıyorum” diyorum Montella hocam müsaadenizle! Anlayana...