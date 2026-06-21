Dünya Kupası’na katılma hayalini gerçekleştirdik hepsi o kadar. Maalesef karşılığını veremedik. Grubumuz zorlu değildi, rakiplerin üstesinden gelir lider çıkar çeyrek finale kadar gideriz diye düşündük. Olmadı başaramadık. Kocaman hayal kırıklığı. Yenildiğimiz iki rakibimiz aynı sistemde oynadı. Önceliği savunmaya verip kontratak tarzını benimsediler. Bizim bu mücadelelerde topu daha çok ayağımızda tutmamız işe yaramadı. Futbol gol oyunu. Atarsanız kazanırsınız, atamazsanız kaybedersiniz. B planımız olmadığı için gol atmayı beceremedik. Montella kupada sönük kaldı. Hataları yenilir yutulur değil. Tabii ki teknik adam suçlu ama sahadaki çocuklar da kapasitelerinin çok altında kaldı. Bazıları hep kaçak oynadı. Hakan, Kenan, Arda... ABD maçımız prestij mücadelesi olacak. Evet üzgünüz, yıkıldık. Elimizi dizimize vurmamız artık işe yaramayacak. Rüya bitti hayaller başka bahara kaldı. 19 Temmuz’da bitecek turnuvadan 20 Haziran’da elendik. Kan değişimi kaçınılmaz. Şahsi fikrim Montella gönderilir, bazı futbolcuların üzerinden bir daha giydirilmemek üzere Ay-Yıldızlı forma alınır!