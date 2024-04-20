Nilay Küçük
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Anadolu Feneri: İstanbul'un Kuzey Yıldızı

20 Nisan 2024 Cumartesi

İstanbul'un kuzeydoğu ucunda, boğazın Karadeniz'e açılan kapısı olan Anadolu Feneri, en güzel kaçış noktalarında biri. Anadolu Feneri köyüne vardığınızda ilk dikkatinizi çekecek olan şey, adını aldığı tarihi deniz feneri. 1834 yılında inşa edilen bu fener, bugün hâlâ aktif olarak kullanılmakta ve boğaz trafiğini yönlendirmekte. Feneri pazartesi ve salı günleri hariç ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu Feneri tüm gün geçirmelik bir nokta değil. Riva, Anadolu Kavağı, Poyrazköy gibi Beykoz'un boğaza komşu mahallelerini ziyaret ettiğinizde mutlkaka Anadolu Feneri'ne de uğramalısınız.

ANADOLU FENERİ'NDE NE YAPILIR?

Fener'in boğaz manzarasına çıkan sokaklarında dolaşabilir, bol bol fotoğraf molası verebilirsiniz.

Minik plajını ziyaret edip denizin kokusunu içinize çekebilirsiniz.

İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip kafelerde oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 

Köyü etkisi altına alan kokuyu takip edip el açması gözleme yiyebilirsiniz.

İstanbul’a bu kadar yakınken, bir o kadar da uzak ve huzurlu bir dünya sunan Anadolu Feneri, şehrin gürültüsünden kaçıp sakin bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası. Burada geçireceğiniz bir gün, hem ruhunuza hem de fotoğraf albümünüze eşsiz katkılar sunacak.


Anadolu Feneri Gezi rehberi

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