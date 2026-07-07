Dünyanın her yerinde yanıtı aranan bu soruya ilişkin yanıtlara, bugün Ankara’da gerçekleşecek görüşmelerin sonucunda varılabileceği gibi bir olasılık sanırım söz konusu olabilemez. Olsa günler öncesinden sözü edilen olasılıklar üzerinden, her kesim kendi mezhebine uyabilecek sonuçlara ulaşılabilmesi adına, gerçekleri bulma çabasından çok, özlemlerine uygun olasılıklar üzerinden değerlendirmeleri yeğleyecek.

Dostumuz Trump, fren tutmayan farklı söylemleri, çıkışları arasında, Ankara’da bugün gerçekleşecek NATO zirvesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına müjdeli sonuçların çıkarılacağının da müjdesini vermişti. Dünün hem dünya hem de bu kez Avrupalıların duruş beklentilerini de kapsayan bilgi akışlarının bütünlüğü kapsamında, NATO olarak bilinen savunma sisteminin gelişmeleri üzerinden bilgi akışları, yeni tartışmaları gündeme taşımış oluyor.

NATO’nun nükleer güç kapasitesinin kullanılmasında, günümüze kadar yaşanmışlıkların gerçekleri sorgulanamadan, geleceğe yönelik çıkar ortaklıklarının kurulabilmesi, hele de güvenliğin sağlanabilmesinin olanaksızlığı, dolaylı sorunların, çatışmacı çıkarların sonuçları üzerinden tartışılmaya çalışılıyor. NATO’nun kuruluşunda ön koşul olarak altı çizilmiş, hiç geçerlilik kazanamamış, eşitlikçi güvenlik, yaşam, insan hakları sorunları yaşanmamışçasına NATO’nun geleceği adına, bugünün koşulları üzerinden eşitlikçi güvenliğin nasıl sağlanabileceğine ilişkin tartışmalar gündeme taşınmış oluyor.

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NATO’nun allanıp pullanmış bugün gerçekleştirlecek zirvesinde tartışılacak gündem konuları üzerinden, dün ülkelerin tek tek sorunları da ele alınarak getirilmiş sorgulamaların başlıklarından nasıl sonuçlar çıkarılabileceği üzerinden dün nerede ise üye ülkelerin tek tek her biri üzerinden yaşanmakta olan sorunlar sayılarak sorgulamaların yapılıyor olması dikkatlerden kaçmadı.

AB ülkelerinin, kendi güvenlikleri üzerinden olsun en azından katkı yapmaları gerektiğinin tek tek örnekleri verilirken ülkeler üzerinden ayrıca tek tek sürmekte olan ikili sorunlar, savaşların hesaplaşmalarının da yapılıyor olması gündemdeydi. Hangi ülkenin yaşamakta olduğu sorunlara, hangi ülkelerin seyirci kaldıkları, hangi ülkelerin bugünlere hiç harcamalara katkı yapmadıkları tek tek sayılıyorduysa da...

Bugünlere kadar işlenmiş insanlık suçları, ülkeler üzerinden haksızlıklar, eşitsizliklerden hiç söz edilmiyor olması da bir o kadar dikkat çekici, çarpıcı değil miydi? Belki dünün öne çıkarılmış güncel tartışmalarında, Avrupa ülkelerinin tek tek nasıl tehdit altında olduklarına dikkat çekiliyor olması, günlük gündem yanılgısı gibi görülüyor olsa bile, kişisel olarak bende, Avrupa ülkelerinin ürkütülüyor olmaları gibi amaçlı olduğu izlenimini güçlendirdi.

Siz hiç bugünlere kadar NATO’nun saldırı hedefleri, işlenmiş kitlesel katliamları, cinayetleri üzerinden bir sorgulama, hesaplaşmanın gündeme getirildiğine tanıklık ettiniz mi? En yakın tarihlerde, NATO üzerinden Ortadoğu topraklarında yaşatılmış katliamların, cinayetlerin, suçların, kurulmuş yeni vurgun yaratabilme projelerinin üzerinden olsun bir küçücük geri dönüşten haberdar mısınız? En taze işlenmiş insanlık suçlarının üzerinden henüz yıllar bile geçmedi değil mi?