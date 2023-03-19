Putin’e ‘devşirmecilik’ suçu
21. yüzyılda çocuk devşirmek
“savaş suçu” ve “insanlığa
karşı bir suç” olarak algılanıyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi
(UCM) hâkimlerince Putin’e yöneltilen
suçlama bu: İşgal topraklarından
Ukraynalı çocukları toplayıp, Rusya’ya
transfer etmek, sonra bu çocukları
Rusya Federasyonu’nda “Ruslaştırma”
kampanyasına tabi tutmak.
Putin’in Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova’nın organizasyonu ile kundaktaki bebekten 17’sindeki ergenlere uzanan değişik yaş grubunda çocuklar, Rusya’ya taşınarak Rus ailelere evlat veriliyor, Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki Rus kurumlarına yerleştiriliyor.
Putin, çocukların süratle evlat
edinilebilmesi ve Rus vatandaşlığı
kazanabilmesi için gereken tüm
prosedürleri kısaltan özel yasalar,
kararnameler çıkarıyor ve bugün
belgeleriyle ortada duran düzenlemeler
yapıyor.
Bu büyük devşirme operasyonunun
başında bulunan ve Putin’le UCM
tarafından hakkında tutuklama kararı
çıkarılan Maria Alekseyevna Belova,
tam bir “derin Rusya” kadını.
Koyu Ortodoks bir papazın karısı ve
18’i evlat edinilmiş toplam 23 çocuğu
var.
Evlat edindiği çocukların
sonuncusunu işgal
altındaki Mariupol kentinden getirmiş.
Sadece Mariupol’dan ithal ettiği son
“evladı” ile değil, Moskova’ya çocuk
bayramı gibi geniş kafilelerle transfer
ettiği Ukraynalı küçüklerle çekilmiş çok
sayıda fotoğrafı ve videosu bulunuyor.
Bunların herbiri UCM hâkimlerince,
“belge” niteliğinde sayılıyor.
Çocukların ailelerinden ve
kökenlerinden koparılmak suretiyle
Rusya’ya nakli, “savaş suçu”
kategorisine giriyor. Ruslaştırılmaları
ve Rus ailelerce evlat edinilmeleri
“insanlığa karşı suç” addediliyor.
Ezcümle bu işlemlerin hepsi, çocukların
“savaş ganimetlerine çevrilmesi” olarak
değerlendiriliyor.
BİDEN İLK GÜNDEN SUÇLADI
Tepeden verilen Putin’in komutları ve kararnameleri doğrultusunda gerçekleşen bu devşirme operasyonunun, Kırım’ın 2014’teki işgalinden bu yana devam ettiği ve 16 bin Ukraynalı çocuğu kapsadığı söyleniyor
Savaşın sürdüğü son bir yılda Moskova’ya götürülen çocuk sayısı 6 bin, UCM’nin fiilen belgelediği, belgeleriyle ispat ettiği vaka sayısı 600 civarında.
ABD Başkanı Biden, daha savaşın çıktığı ilk günlerde Putin için “savaş suçlusu” ithamında bulunmuştu.
UCM, Biden’ın bir yıl önce ilan ettiği hükmü, şimdi kanıtlanabilir, somut, ve aleni insanlık suçu, “çocuk devşirme” dosyasıyla dünya çapında bir “wanted” operasyonuna dönüştürüyor.
Pratikte Putin sadece UCM’ye taraf olan 123 ülkede yakalanıp, tutuklanabilir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Rusya, Çin, Hindistan gibi önemli bazı ülkeler UCM’ye taraf değil...
Bu yüzden Putin’in görevde bulunduğu sürece tutuklanma ihtimali fiilen yok denecek kadar az.
Ne var ki durum Rus devlet başkanının uluslararası camiada büsbütün yalnızlaştırılması ve dışlanması anlamına geliyor. Ekonomiksiyasi yaptırımlara, çemberi şimdi daraltan bir kuşatma ve “damgalayıcı” yeni bir tecrit ekleniyor.
“Savaş suçlusu” etiketi ile Putin, daha önce aynı mahkeme tarafından benzer suçlarla üstü işaretlenen Miloseviç, Kaddafi ve Ömer El Beşir gibi üçüncü dünya diktatörleri kümesine indirgeniyor.
‘TUVALET KÂĞIDI’ MI?
Putin’le aynı fotoğrafa girmek ve el sıkışmak; bundan böyle bir dünya lideriyle yan yana gelmek değil, paryalaştırılan bir devlet lideriyle iştigal etmek olarak algılanacak.
Olay böyle çok güçlü bir parçalı bomba etkisi yarattığı için Mosova’da alabildiğine sert tepkilere yol açtı ve öfke yarattı.
“Ne münasebet, yok böyle bir şey. Çocuk devşirmek de nedir?” demek yerine, yetkililer bizim iyi bildiğimiz malum sıkışmışlık, çaresizlik simgesi açıklamaya sığındılar ve “Karar, bizim için yok hükmünde” demekle yetindiler.
Putin’in eski emanetçisi “hukukçu” Medvedev de kararı “tuvalet kâğıdı”na benzetti.
UCM kararının ilk etkilerini yarın başlaması beklenen Şi Cinping’in Moskova ziyaretinde görüp, ölçeceğiz.
Çin lideri Putin’e karşı bakalım görece
nüanslı bir tavır mı takınacak, yoksa
UCM, iki lideri son tahlilde ABD ve Batı
karşıtlığında büsbütün yakınlaştırıp
yan yana bir kez daha güçle mi
tutkallayacak?
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