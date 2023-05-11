AKP’nin milli eğitim bakanları ne iş yaptı? - Yıldırım KAYA

11 Mayıs 2023 Perşembe

AKP; 3 Kasım 2002’den bugüne 8 milli eğitim bakanı, 17 sistem değiştirdi; her bakan sil baştan eğitimi yapboz tahtasına çevirdi. Uyguladıkları eğitim politikalarının ortaklaştığı nokta, eğitim devrimleriyle elde ettiğimiz kazanımları hedef almak oldu.

Baskı altına alınan öğretmenler de süreçten nasibini fazlasıyla aldı. AKP iktidarında yaklaşık 400 bin öğretmen hakkında inceleme, soruşturma, ön inceleme yapıldı. Muhalif kimlikleriyle bilinen sendikalara üye olmak suç sayıldı. Çok sayıda öğretmen, sırf bu nedenle soruşturma geçirdi, meslekten ihraç edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, KHK ile 43 bin öğretmen açığa alındı. Bu öğretmenlerden 34 bin 393’ü meslekten ihraç edildi. Öğretmenlerin yasal bir sendikaya üye olmaları ihraçları için yeterli sayılırken o sendikaların kuruluşuna izin verenler halen yönetim kademelerinde...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, giderayak aşağıdaki iddialar hakkında açıklama yapmalıdır.

1- AB’nin PIKTES projesi için gönderdiği ödeneklerle ilgili yaşanan yolsuzluklar...

2- Mal, hizmet veya yapım işleriyle ilgili ihale yolsuzlukları...

3- Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin mevzuata aykırı olarak yurtdışından aldıkları lise diplomalarına, yüksek paralar karşılığında düzenlenen denklik belgeleriyle ülkemizdeki üniversitelere yerleşmeleri...

4- Yandaş firmaların çalışanlarını “İşletmelerde Mesleki Eğitim” kapsamında, meslek içi eğitime tabi tutulmuş gibi göstererek devletten haksız ve hukuksuz şekilde milyarlarca lira katkı almaları...

5- FATİH Projesi’ne toplanan ve harcanan para ne kadardır? Proje kapsamında kaç tablet ve bilgisayar dağıtılmıştır?

6- EBA çalışmaları kapsamında, SEBİT firmasına toplam ne kadar para ödenmiştir?

7- Dünya Bankası projeleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na hazırlanan bilgisayar laboratuvarlarının akıbeti ne olmuştur?

8- 652 sayılı KHK ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı’na ataması yapılan genel müdür ve daire başkanlarının sayısı kaçtır? Atama ölçütleri nedir? Görevde kalma süreleri ortalama ne kadardır?

Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeleri; Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. A. Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Dr. Öktem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan ve Prof. Dr. Yavuz Atar Saray’da ne yapıyordu?

Saray’ın yılmaz bekçileri! Eğitimin içler acısı durumunu hiç mi görmediniz? Öğretmenlerimizin çığlıklarını hiç mi duymadınız? Milli Eğitim Bakanlığı’nda ayyuka çıkan yolsuzluklardan hiç mi haberdar olmadınız?

Türkiye karanlığa sürüklenirken, eğitim katledilirken, çocuklarımızın geleceği çalınırken koltuklarını korumak için susanlar, onaylayanlar! Sizinle yol yürümek demek; AKP’nin eğitim politikalarını devam ettirmek ve onaylamak demektir!

Hedefimiz; AKP’nin çağın gerisinde kalmış eğitim politikalarını tarihe gömmek, çağı yakalayacak eğitim politikalarını hayata geçirmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ikinci yüzyılında refaha, huzura, barışa, adalete, demokrasiye kavuşturacak kuşakları yetiştirmektir.

YILDIRIM KAYA

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ