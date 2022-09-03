Atatürk ve çoksesli müzik - Erden BİLGEN

03 Eylül 2022 Cumartesi

Atatürk’ün benzersiz bir devlet adamı, bağımsızlık önderi, ulusal lider olmasının derinliklerinde çok büyük bir bilgi birikimi vardır. Avrupa’da sanatçılara destek olup güzel sanatlara eşsiz yapıtlar kazandırmasıyla ünlü Medici Hanedanı nasıl insanlara iyi ve güzeli sorgulama yeteneği kazandırdıysa Atatürk de güzel sanatlardaki yeniliklerle toplumumuzu aydınlatarak uygarlaştırmıştır.

Atatürk, teksesli alaturka müzik hayranıdır ama çoksesli müziklerin topluma sorgulama yeteneği kazandırdığını gördüğünden, geleneksel müziğimizi, türkülerimizi konser salonlarına taşınabilmesi için çoksesli hale getirtmiş, uluslararası birer kültürel değer olmalarını sağlamıştır. Opera kurdurup ilk Türk operası Özsoy’u besteletmiştir. Dünyanın iki büyük komşu devletini konu alan destansı operayı, etkileyici sözlerle sahneye koydurup İran Şahı Rıza Pehlevi’yle birlikte izlemiştir. Bu sayede İran’la kültürel bağlarımız derinleşmiştir. Teksesli alaturka müziği sevmesine rağmen demokrasinin olmazsa olmazı çoksesli müzik ve yaşamı en çağdaş şekilde yapılandırmıştır. Teksesli müzik ve tek adam rejimi altında ezilen toplumumuzu, çoksesli müziğin tılsımlı gücüyle aydınlatıp demokratik ve uygar bir yaşama kavuşturmuştur.

UYGARLIĞA ULAŞMAK

Atatürk’ü, bozkırın ortasındaki Atatürk Orman Çiftliği’ni kurmasıyla anlatabiliriz. Çiftlikte yapılan tarım ve hayvancılıkla, çiftçinin karasabanı bırakıp traktöre kavuşmasıyla anlatabiliriz. Bugün bile araba üretemediğimiz halde, o gün Türkiye’nin uçak üretip ihraç etmesiyle anlatabiliriz. Kurduğu fabrikalarla, hizmete açtığı demiryollarıyla, sanayi atılımıyla, kadınlara verdiği haklarla anlatabiliriz. Bu görevi genç yaşlı herkes severek yerine getirir. Çünkü birilerinden ülkemizin korunmasını beklemenin nasıl yanlış bir düşünce olduğu yaşanarak görülmüştür.

Yurdunun ve milletinin bağımsızlığı için ömrünü adayan Atatürk’ün dehasını, benzersiz yaşamöyküsünü, insan, hayvan, doğa sevgisini ayrıntılarıyla anlatmak, Atatürk’ün yolunda uygarlığa ulaşabilmenin de en değerli anahtarıdır.

ERDEN BİLGEN

TROMPET SOLİSTİ