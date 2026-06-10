Sezon ortasında geldiniz, takımı siz kurmadınız, 1+1 opsiyonlu kontratınız var. Oyuncuları tanımaya çalışıyorsunuz. Üstelik EuroLeague gibi Avrupa’nın en elit liginde mücadele ediyorsunuz. Takımınızın Play-In’e kalmasının mucize olduğu, kötü sonuçlardan dolayı motivasyonun tamamen düştüğü, üstelik sakatlar kervanının giderek büyüdüğü bir ortamda iş yapmaya çalışıyorsunuz. Evet Pablo Laso’dan bahsediyorum. Kendisini şahsen tanımam ve hiç temasım yok. Ama yaptığı açıklamalara baktığımızda kimseyi rencide etmeden ölçülü bir yapısı olduğunu ortaya koydu.

Hakemleri eleştirmedi ve hep pozitif kaldı. Yarı finale takımını çok iyi hazırlamış. Bir tek yarı finaldeki Fenerbahçe serisinden sonra “Bazı şeyleri kontrol etmemiz mümkün değildi” yorumuyla ilk kez bu sezon bir serzenişte bulundu. Kaldı ki EuroLeague’in en iyi takımlarından olan ve bence şampiyonluğu kıl payı kaçıran bir takıma iki kez 1 sayı ve bir kez de uzatmada kaybederek elenen bir takımın koçuydu. Yok efendim 18 sayı öndeymiş, oyuncu tercihleri yanlışmış, mola almamış... Bunların hepsi lafügüzaf! Takımı 18 sayı öne geçerken başka bir koç mu vardı? Yoksa oyuncular kafalarına göre mi oynuyordu? EuroLeague’i bu yıl sondan bir önce bitiren Anadolu Efes, deyim yerindeyse Fenerbahçe gibi bir armadaya kök söktürdü.

Belki bu satırları okuduğunuzda kendisine veda edilmiş olacak. Dilerim olmaz. Yerine kimin geleceğini bilmem ama benim şahsi görüşüm kesinlikle Laso’yla devam edilmesi yönünde. Adamın yerine, Play-Oﬀ’lar başlarken bazı adaylarla temas edildiği ortaya çıktı. Biraz tuhaf değil mi? Şimdi de 2 yıl önce kapı dışarı edilen Luca Banchi ile görüşmelerin imza aşamasına geldiğini duyuyoruz . Luca eğer iyiyse niye zamanında yollar ayrıldı diye sormaktan kendimi alıkoyamıyorum. Çoğu EuroLeague takımı transfer yapmaya başladı bile. Anadolu Efes’in oyun kurucu sorunu var. Yaşı ilerleyen Larkin’i biraz daha 2 numaraya çekmek gerekiyor (Bu sezon olduğu gibi). Bu durumda sahada bir patrona ihtiyaç var. Daha süvari bile belli değil. Çok büyük bir şantiye kurmak şart. Bazı oyuncularla vedalaşmak lazım. Geç kalınırsa oyuncuların piyasası doğal olarak yükselecektir. Kontratına uyarak, Pablo Laso’nun kalması en mantıktı çözüm olarak görünüyor.