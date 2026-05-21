Bir Cumhuriyet kadınını, değerli bir öğretim üyesini yitirdik. Yaşamını eğitime vakfetmiş, ülkede görevli olduğu üniversitede uzun yıllar en üst düzeyde yöneticilik yapmış, emekli olunca çağrıldığı Kıbrıs’ta iki ayrı üniversitede sıfırdan birer fakülte kurmuş ve bunların kurucu dekanlığını üstlenmiş olan Turay Uçal Yardımcı’yı.

Turay Uçal, 1962’de Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni bitirince, kazandığı bursla ABD’de Connecticut College’a gider. Seçtiği alan biyokimyadır. Arkasından, 1970’de Connecticut Üniversitesi’nden doktora derecesini alır. Ülkeye dönüşünde Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya anabilim dalında akademik kariyere adım atar. Bu arada, iş insanı Ahmet Yardımcı’yla yaşamını birleştirir ve zaman içinde iki oğlu olur.

Çok geçmeden, sırasıyla doçent ve profesörlük unvanını alır. 1982’de sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK teşvik ödülünü kazanır. Aynı yıl, fakültesinde dekan yardımcısı olur; görev başındaki dekanın ölümü, onu dekanvekili yapar. 1984’e kadar sürecek bu görevde kazanmış olduğu deneyim, onu 1990’da dekanlığa götürür.

REKTÖRLÜK GÖREVİ

Prof. Yardımcı, 1996’ya kadar sürecek olan dekanlığı sırasında, göreceli yeni kurulmuş üniversitenin daha da yeni kurulmuş fakültesini akademik açıdan güçlendirecek, eğitim programlarını geliştirmeye, araştırma altyapısını sağlamlaştırmaya çalışacaktır. Bu çabalar meslektaşlarınca her zaman minnetle anılır.

Nitekim, 1999’da Marmara Üniversitesi’ne yeni bir rektör atanması gerektiği zaman ilk akla gelen Turay Yardımcı’dır. Kendisi Ankara’ya davet edilir; açıklanır: “Bizler bu göreve Atatürkçü bir kadın öğretim üyesi istiyoruz” denir. Ondan beklenen, rektörlük seçiminde adaylar arasında en yüksek oyu almasıdır.

Prof. Yardımcı İstanbul’a dönünce üniversitesinin değişik yerleşkelere dağılmış fakültelerini dolaşarak, yönetim vizyonunu anlatır. Ve sonuçta, seçimde rahatlıkla en yüksek oyu alır.

2002’ye kadar sürecek rektörlüğü sırasında çabaları, dekanlık dönemine göre daha kapsamlı, daha iddialıdır. Üniversitesine uluslararası arenada önemli konum sağlamaya yönelik çalışmalara girişir. Örneğin, Floransa’da, Avrupa Üniversite Enstitüsü’nde 9 Mayıs 2000’de Marmara Üniversitesi’ni tanıtan bir konuşma yapar.

BİLİME ÖNEMLİ KATKILAR

Emekli olunca, iş önerileri birbirini izler. Kıbrıs’tan gelenleri cazip bulur: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde 2011 yılında eczacılık fakültesini kurar ve kurucu dekanlığını üstlenir; arkasından 2014 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nde eczacılık fakültesini kurar ve yine kurucu dekan olarak yıllarca hizmet verir.

Bu arada, 2013 yılında, “II. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi”nde, Prof. Dr. Kevser Turay Yardımcı’ya “klinik eczacılığın Türkiye’de başlaması ve gelişimindeki önemli katkıları”ndan ötürü plaket sunulacaktır.

Yaptığı akademik çalışmalar, yönetici olarak aldığı kararlar ve attığı adımlarla, “eski Türkiye”nin hem bilim dağarcığına hem de eğitim alanındaki hamlelerine büyük katkıda bulunmuş, yaşamında Atatürk’ün kadın konusunda ideallerini gerçekleştirmiş ve bu açıdan sayısız başka kadına el uzatmış bu Cumhuriyet kadını, evinde geçirdiği müessif bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı.

Yıllarca hizmet ettiği üniversite, vefatı üzerine gazeteye ilan verse de toprağa verileceği gün tören düzenlemedi. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınları dışında, kimisi öğrencisi olmuş birçok meslektaşı, kendisine sadık bir sürü eski öğrencisi, Marmara Grubu Vakfı “gönüllüler”i ve 1962 yılı sınıf arkadaşları katıldı. Naaşı Aşiyan Mezarlığı’nda, aile gömütlüğüne defnedildi. Mekânı cennet olsun.

DR. GÖNÜL PULTAR

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ EM. ÖĞRETİM ÜYESİ