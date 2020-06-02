Bir Yaşlıdan Bilim Kurulu'na Açık Mektup - Ayşe KULİN

02 Haziran 2020 Salı

Bilim Kurulu’nun değerli üyeleri,

Ülkemiz çok zor bir dönemden geçerken yapmakta olduğunuz işin önemini ve zorluğunu elbette biliyor, size çabanız için teşekkür ediyorum ama 65 yaş üstü bir vatandaş olarak, bizlerin sokağa çıkma iznimizle ilgili bir hususa dikkatinizi çekmek isterim.

Aranızda 65 yaş üstünde olanlar varsa, eminim beni anlayacaklardır. Eğer aranızda şu anda bu yaşta olanlar yoksa, sizler bu yaşlara erdiğinizde, eli ayağı tutan, kafası işleyen insanların haftada bir pazar günleri evlerinin önünde bir aşağı bir yukarı gezinmekten öte ihtiyaçlarının bulunabileceğini bizzat deneyimleyip bana hak vereceksiniz.

BAŞKA İHTİYAÇLARIMIZ DA VAR



Haftalar süren eve kapanma sürecinin sonunda bize lütfedilen dışarı çıkma iznine elbette müteşekkiriz ama eğer şehrin binlerce sokağının herhangi birinde bir apartman dairesinde yaşıyorsak, evden uzaklaşmadan altı saatlik izni nasıl geçirebiliriz ki? Eğer varsa kendi arabalarımıza, yoksa önlemlerimizi alarak toplu taşıma araçlarına binerek belki bir deniz kıyısına, belki bir parka kadar gidebilmek, doğayla kucaklaşmak bizim de hakkımız değil mi?

Kaldı ki hava almanın yanı sıra başka ihtiyaçlarımız da var. Biz orta yaş üstü vatandaşların çoğu, özellikle yaşımızdan dolayı, işlerimizi sanal pazarlarda halletmeye, banka işlemlerimizi internet üzerinden yapmaya pek alışık değiliz. Şahsen benim evime birkaç yüz metre uzaklıktaki bankamda atmam gereken imzalar birikti. Her seferinde nazik bir banka elemanını kapıma kadar getirmek beni çok üzmekte.



Gönül isterdi ki bizlere bağışlayacağınız izin, bir keresinde de hafta içi bir güne rastlasın, bankama gidip işlerimi halledebileyim, eczaneme uğrayıp biten ilaçlarımı, ihtiyaçlarımı alabileyim. Eskidiği için toz alma yerine toz püskürten elektrikli süpürgemi, pahalı bir meta olduğu için sanal ortamda değil, gözlerimle görerek yenileyebileyim. Arabamı on beş dakika mesafedeki deniz kenarında kadar sürüp camımı açarak deniz kokusunu soluyabileyim. Şubat ayında geçirdiğim ameliyatın sonuçlarını belirleyecek röntgeni, altı hafta rötarla da olsa çektirip doktoruma göndererek telefonda olsun içimi rahatlatabileyim.

ONURLU BİR YAŞAM İÇİN

Yukarıda saydıklarım benim şahsi isteklerim. Sekiz milyonu bulan grubumuzda kim bilir daha kaç binlerce kişi, başka nedenlerle sokağa çıkma hakkını hafta içinde kullanmak istemektedir.

Yaş grubu olarak hastalanma eşiğimiz yüksek olduğundan bizleri korumaya çalıştığınızı, iyi niyetinizi biliyorum ama çoğumuz ömrümüzün yeryüzünde kalan sürecini, bazı özel ihtiyaçlarımı başkalarından hizmet talep etmeden, haftada bir iki gün de olsa kendimiz karşılayarak onurlu bir şekilde geçirmek istiyoruz.