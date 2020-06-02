Bir Yaşlıdan Bilim Kurulu'na Açık Mektup - Ayşe KULİN
Bilim Kurulu’nun değerli üyeleri,
Aranızda 65 yaş üstünde olanlar varsa, eminim beni
anlayacaklardır. Eğer aranızda şu anda bu yaşta olanlar yoksa, sizler bu
yaşlara erdiğinizde, eli ayağı tutan, kafası işleyen insanların haftada bir
pazar günleri evlerinin önünde
bir aşağı bir yukarı gezinmekten öte
ihtiyaçlarının
bulunabileceğini bizzat deneyimleyip bana hak vereceksiniz.
BAŞKA İHTİYAÇLARIMIZ DA VAR
Haftalar süren eve kapanma sürecinin sonunda bize lütfedilen dışarı çıkma iznine elbette müteşekkiriz ama eğer şehrin binlerce sokağının herhangi birinde bir apartman dairesinde yaşıyorsak, evden uzaklaşmadan altı saatlik izni nasıl geçirebiliriz ki? Eğer varsa kendi arabalarımıza, yoksa önlemlerimizi alarak toplu taşıma araçlarına binerek belki bir deniz kıyısına, belki bir parka kadar gidebilmek, doğayla kucaklaşmak bizim de hakkımız değil mi?
Kaldı ki hava almanın yanı sıra başka ihtiyaçlarımız
da var. Biz orta yaş üstü vatandaşların çoğu, özellikle
yaşımızdan dolayı, işlerimizi sanal pazarlarda halletmeye, banka işlemlerimizi
internet üzerinden yapmaya pek alışık değiliz. Şahsen benim evime birkaç yüz
metre uzaklıktaki bankamda atmam gereken imzalar birikti. Her seferinde nazik
bir banka elemanını kapıma kadar getirmek beni çok üzmekte.
Gönül isterdi ki bizlere bağışlayacağınız izin, bir keresinde de hafta içi bir güne rastlasın, bankama gidip işlerimi halledebileyim, eczaneme uğrayıp biten ilaçlarımı, ihtiyaçlarımı alabileyim. Eskidiği için toz alma yerine toz püskürten elektrikli süpürgemi, pahalı bir meta olduğu için sanal ortamda değil, gözlerimle görerek yenileyebileyim. Arabamı on beş dakika mesafedeki deniz kenarında kadar sürüp camımı açarak deniz kokusunu soluyabileyim. Şubat ayında geçirdiğim ameliyatın sonuçlarını belirleyecek röntgeni, altı hafta rötarla da olsa çektirip doktoruma göndererek telefonda olsun içimi rahatlatabileyim.
ONURLU BİR YAŞAM İÇİN
Yukarıda saydıklarım benim şahsi isteklerim. Sekiz milyonu bulan
grubumuzda kim bilir daha kaç binlerce kişi, başka nedenlerle sokağa çıkma
hakkını hafta içinde
kullanmak istemektedir.
Yaş grubu olarak hastalanma eşiğimiz yüksek olduğundan bizleri
korumaya çalıştığınızı, iyi
niyetinizi biliyorum ama çoğumuz
ömrümüzün yeryüzünde kalan
sürecini, bazı özel ihtiyaçlarımı
başkalarından hizmet talep etmeden, haftada bir iki gün de olsa kendimiz
karşılayarak onurlu bir şekilde geçirmek
istiyoruz.
AYŞE KULİN
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