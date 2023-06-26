Can Atalay’ın tahliye edilmemesi anayasayı ihlaldir - Güner YİĞİTBAŞI

26 Haziran 2023 Pazartesi

TİP’den Hatay milletvekili seçilen Gezi olaylarından tutuklu Can Atalay’ın, anayasanın 83. maddesine göre tahliye edilerek Meclis’te yemin edip milletvekilliği görevine başlatılması, anayasal bir zorunluluktur.

Can Atalay; Gezi olayları diye anılan davanın tutuklu sanığı olup hakkında verilen karar, henüz kesinleşmemiştir, yargılanmasına devam edilmektedir.

Can Atalay, henüz iddia aşamasında bulunan suçluluğu kesinleşmeyen, işlediği ileri sürülen fiili, milletvekili seçilmeden önce işlemiştir.

Milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen anayasanın 83. madesine göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.

Bu nedenle, hakkında karar verilmişse de verilen karar henüz denetim yolları tükenerek kesinleşmemiş, hakkında verilen karar kesin hüküm haline gelmemiş olan Can Atalay milletvekili seçilmiş olduğundan, anayasanın 83. maddesine göre, milletvekili dokunulmazlığı kazanmış olup hakkında devam eden yargılamanın durması ve tahliye edilmesi zorunludur.

Bunun tek istisnası olan; ağır cezayı gerektiren bir suçüstü hali, söz konusu değildir.

Yine, seçimden önce soruşturmasına ve kovuşturmasına başlanmış olmakla birlikte, Can Atalay’a dayandırılan fiil; anayasanın 14. maddesinde belirtilen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan fiilerden de değilidir. Bu nedenlerle, milletvekili seçilen Can Atalay’ın anayasanın 83. maddesinden yararlanamayacağı ve tahliye edilmesinin önünde anayasal bir engel olduğunu savunmak asla mümkün değildir.

Can Atalay’ın tahliye edilmemesinin önündeki engel ve neden; adalet bakanının da ağzındaki baklayı çıkararak iddia ettiği gibi, anayasanın 14. maddesi olamaz.

Tersine, Gezi eylemlerinin temelinde; özgürlüklerin ve yeşilin korunması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez büyünlüğü içinde insan haklarına dayanan demokratik ve laik daha özgür bir cumhuriyetin oluşturulması amaçlanmakta olup, demokratik ve anayasal barışçıl bir protestonun sergilendiği Gezi olaylarında, doğrudan iş başındaki hükümeti devirme ve çalışamaz hale getirmek de amaçlanmamıştır.

Sonuç olarak Can Atalay’ın; milletvekili seçilmesine rağmen, koşulları bulunmayan anayasanın 14. maddesi engel gösterilerek anayasanın 83. maddesine göre tahliye edilmemesi ve milletvekilliğinin önlenmesi, açık bir anayasa ihlalidir.

GÜNER YİĞİTBAŞI

HUKUKÇU