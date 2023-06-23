CHP’de ideolojik çelişki ve değerler - Av. Ekrem DEMİRÖZ

23 Haziran 2023 Cuma

Genel olarak CHP’nin ideolojik olarak sağa savrulduğu iddia ediliyor. CHP’nin savrulduğu yer sağ düşünce alanı mı yoksa daha ötesi mi? CHP merkez sağ alana yerleşme çabası içinde olsaydı bu belli ölçüde anlaşılabilir bir konu olabilirdi. Ne yazık ki CHP sağ siyaset alanını aşmış ve siyasal İslam alanına savrulmuş görünüyor.

CHP bir kitle partisidir ama ideolojik bir çerçeveye de sahiptir. Bağımsızlık, laiklik ve Cumhuriyet değerleri CHP’nin kurucu değerleridir. Sosyal demokrat bir parti olmanın gerektirdiği evrensel değerler ise demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalettir. CHP sanki bu ilkelerden bir bir sıyrılma ve kurtulma telaşındadır. Örneğin CHP sözcüsü Faik Öztrak, “NATO’nun genişlemesinden yanayız” şeklinde açıklama yapmaktan çekinmemiştir. Oysa NATO Amerika demektir. “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Atatürk’ün kurduğu partide Amerikan emperyalizmine selam çakmak utanç vericidir.

CHP genel başkanı hak, hukuk, adalet diye yürüyüş yaparken “anayasaya aykırı ama” diyerek dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vermiştir. “İçimiz kan ağlıyor ama” diyerek de sınır ötesi harekâtı onaylamıştır. Erdoğan’ın 3. kez aday olması anayasal açıdan mümkün değilken siyasi saiklerle aday olmasına göz yumulmuştur.

LAİKLİK

Laikliğe gelince, CHP’de laiklik bir değer olarak algılanmıyor ve takip edilmiyor. Laikliğe aykırı yığınla uygulama laik yaşam düzenini tehdit ederken CHP genel başkanı, “Laiklik tehlikede değildir” açıklaması yapabiliyor. CHP üst yönetiminden bazı kişiler cemaatleri sivil toplum örgütü olarak tanımlayabiliyor. Ankara adliyesinde hâkim ve savcılar için Kuran kursu açılmasına ya da okullara imam tayin edilmesine ise suskun kalınıyor.

Bütün bunlar bir yana CHP’nin genel başkanı CHP’yi AKP ile kıyaslıyor ve CHP’nin bugünkü halini AKP’nin ilk zamanlarına, AKP’nin bugünkü halini ise CHP’nin eski haline benzetiyor.

“Kul hakkı, helalleşme” gibi dinsel kavramlar CHP’nin siyaset diline dönüşürken CHP genel başkanı türbanı kadının özgürlüğü gibi sunarak kamu çalışanları açısından yasal güvence oluşturma girişiminde bulunuyor. Herkesin inancına göre yaşama özgürlüğünü savunmak başka bir şeydir, laikliğe aykırı uygulamalara öncülük etmeye kalkışmak ise başka bir şeydir.

TEK ÇARE

Gerçek siyaset, başkalarına benzemeye çalışarak yapılmaz. Açık ve net bir biçimde kendiniz gibi olmalısınız ve bu kirli düzeni değiştirme iddiası taşımalısınız. Bu kararlı duruş, farklı görüş ve inancın insanlarına saygı duymanıza ve onlara güven vermenize engel değildir.

Bu nedenlerle, bizi biz yapan tüm değerlere sakınmadan sahip çıkmalıyız. Çünkü bu değerleri yok saymak ya da itibarsızlaştırmak yalnızca CHP’ye değil ülkemize de zarar vermektedir. Kurucu ve evrensel değerlerimizle yeniden yola çıkıp parti içi demokrasiyle buluşmak tek yol, tek çaredir.

AV. EKREM DEMİRÖZ

ESKİ BURSA BAROSU BAŞKANI