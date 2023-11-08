CHP’de yeni dönem - Dr. Engin ÜNSAL

08 Kasım 2023 Çarşamba

38. kurultayda Kılıçdaroğlu’na fark atarak seçilen Özgür Özel ile CHP’de yeni bir dönem başlıyor. Yeniden seçilen genel başkan sanırız partinin halkçı, devrimci, laik kimliğini öne çıkaracak ve CHP’yi içine sürüklendiği kimlik bunalımından kurtaracaktır.

NASIL BİR DEĞİŞİM?

Yeni dönemde önce parti içi demokrasi ve üyelerin örgüt toplantıları aracılığı ile parti yönetimine katılmaları sağlanmalı, bir iktidar programı hazırlanmalı ve bazı yeni komisyonlar oluşturmalıdır. CHP değişmelidir ve bu değişim şahısta değişim olarak değil çağın gerçekleri ile örtüşen sosyal devleti kurmayı, yargıda adaleti ve yargıya güveni, siyasette ahlakı gerçekleştirecek olan bir siyasal inanca dayanan değişim olmalıdır.

CHP’nin kuruluş aşamasında Kurtuluş Savaşı’na önemli katkılarda bulunan Rusya’nın uyguladığı devlet sosyalizmi verilerinden yararlanarak kamucu yanı ağır basan karma ekonomi sistemini bugün de yaşatarak toplumu liberal ekonominin insanı insana kul eden vahşi kapitalizm kulvarından çıkılarak kamucu bir ekonomik yapı oluşturma yoluna gidilmelidir.

Partinin yolunu aydınlatacak uzman ve akademisyenlerden yararlanacağı “danışma kurulları” oluşturmalıdır. “Bilim danışma kurulu” yanında “ekonomi danışma kurulu”, milyonlarca emekçiyi ilgilendiren politikalar üretecek “emek danışma kurumu”, tarım kesimini güçlendirecek “üretim ve tüketim kooperatifleri” birimi kurularak toplumun kılcal damarlarına ulaşılmalıdır.

Toplumsal güvenin en önemli dayanağı olan yargıda özerklik sağlanmalı; Hâkimler ve Savcılar Kurumu üyeleri ile Anayasa Mahkemesi üyelerini sadece yargı mensupları seçebilmeli ve siyasiler bu kuruma hiçbir atama yapamamalıdır. Değişim sözcüğünün içeriği böyle doldurulmalı ve sosyal demokrat bir parti olmanın kaldırım taşları döşenmelidir.

ETKİLİ MUHALEFET YAPILMALIDIR

AKP’nin bir İslam cumhuriyeti kurmak isteğinde kuşku yok. Bu nedenle Atatürk Cumhuriyetini unutturmak istiyorlar ve sudan bahanelerle Cumhuriyetin 100. yüzyılını kutlamadılar. Bu kutlama CHP tarafından otel salonlarında değil meydanlarda yapılmalıydı ama yapılmadı. CHP İslam cumhuriyeti kurma girişimlere eğitimi, bakanlıkları tarikatlara açma girişimlerine karşı cesur bir tutum sergileyemedi. Toplumu hurafelere boğmanın, ülkeyi tarikatlara tesliminin önüne geçmek için CHP mutlaka kuruluş idolojisine dönmeli, ülkeyi her alanda düze çıkarmak için mutlaka cesur bir muhalefet duruşu sergilemelidir. CHP Aydınlanmanın ve Atatürk Cumhuriyetini yaşatmanın umudu olmalıdır. CHP mutlaka değişmeli ve halkın özlediği cesur, direngen CHP olmalıdır.

Dr. Engin Ünsal

15. Dönem CHP İstanbul Milletvekili