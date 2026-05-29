Ülkemiz bayram öncesinde alınan, güya mahkemenin “adalet” için verdiği ama gerçekte siyasi iktidarın “çıkarı” doğrultusunda verilen CHP’ye mutlak butlan kararı ile sarsıldı. Üzerinden çok sular akmış ve parti delegeleri tarafından seçilmiş bir yönetim zorla, baskıyla görevden alınıp, 13 yıl süren başkanlığı döneminde AKP’nin yararına işler yapan veya haksız hukuksuz işlemlere sessiz kalan bir eski genel başkan ve yandaşları “kayyım” olarak atanmıştır.

İşte halkın büyük çoğunluğunun ruhsal durumunu önemli derecede etkileyebilecek ve yoğun öfkeye neden olabilecek bu haksız durum karşısında kuşkusuz sağlığımız da olumsuz yönde etkilenecektir. Bir yandan yoksulluk sınırında yaşayan geniş halk kesimlerinin sağlıklı gıdaya ulaşmasındaki zorluk, bir yanda kaos ortamının yarattığı stres yükü, en fazla da sindirim sistemi ve kalp damar sistemi sağlığını etkilemektedir.

Biz hekimler olarak tıp fakültesine başladığımız günden itibaren halk sağlığı konusunda öğrendiğimiz en önemli konu “koruyucu sağlık hizmetleri”dir. Yani, hastalanmadan önce sağlığı koruyucu önlemlerinin alınması.

‘DÜNYA SİNDİRİM SAĞLIĞI GÜNÜ’

Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalandıktan sonra yapılacak onlarca tetkik, tahlil ve tedavi edici hizmetlere göre çok daha ucuz, kolay ve her yerde ulaşılabilecek ve uygulanabilecek yöntemlerdir. Bu nedenle her yılın belirli günlerinde birçok hastalık hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak ve koruyucu önlemler almakla ilgili özel günler ve temalar oluşturulur. İşte bu özel günlerden biri de her yıl 29 Mayıs’ta kutlanan “Dünya Sindirim Sağlığı Günü”dür.

29 Mayıs, sindirim sistemi sağlığının önemi ile gastrointestinal hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanan küresel bir sağlık farkındalık kampanyası olup sağlık profesyonelleri ve araştırmacıların, halkın bağırsak sağlığı ve ilgili hastalıklar konusunda eğitimi ve farkındalık çalışmalarına katılmaları için bir ortam oluşturulmasını sağlar

Sindirim sistemi vücudun en geniş organlar sistemi olup hem sağlığı hem de hastalıkları beyinden kalbe kadar birçok sistemi etkiler. Ağızdan başlayıp anüs ile sonlanan metrelerce uzunluğu bulan sindirim kanalı yanında, karaciğer, safrakesesi ve safra yolları, pankreas ve dalak, karın duvarı ve zarları ve bütün bu organların damarsal yapılarından oluşan sindirim sistemi sağlığını korumak hem kendi sağlığı hem de diğer organ ve sistemlerin sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir.

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Dünya Gastroenteroloji Örgütü bu yılın sindirim sistemi temasını “Kronik ishal: belirtileri göz ardı etmeyin” şeklinde belirlemiştir. Bu temanın seçilme nedeni olarak; kronik yani uzun süreli ishalin, sıklıkla kişiler tarafından utanma duygusu nedeniyle bildirilmeyen ve yanlış anlaşılan bir durum olduğu, bu nedenle daha ciddi belirtiler ortaya çıkmadıkça doktora başvurmaktan kaçındıkları ve sonuçta kolon kanseri, iltihabi bağırsak hastalıkları ya da çölyak hastalığı gibi daha ciddi hastalıklara geç tanı konmasına yol açması olarak belirtilmiştir.

Bu nedenle uzun süreli ishal, altta yatan ciddi hastalıkların habercisi olabileceğinden, farkındalığın artırılması ve zamanında bir doktora başvurulması, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki sağlık tehdit altında ise hiçbir şeyin önemi yoktur. Bu anlamda toplumsal sağlığı koruyabilmek, buna yönelik önlemler alabilmek devletin önceliklikli görevlerindendir. Dünyada sağlığın yerini tutabilecek hiçbir güç veya makam yoktur. Sağlık insanın sahip olabileceği en büyük ve en değerli zenginliktir.

PROF. DR. ÜLKÜ SARITAŞ