Gençler, onlara özgür ortamlar yaratıldığında eğitime kendileri koşar. Bunun iyi bir örneği Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde yaşanıyordu. İmamoğlu, eğitilmek durumunda olan çocukları iyi tanıyordu. O nedenle tok olanla aç olanın gerçeğini davranışından seziyor; açı doyuruyor, çıplağı giyindiriyordu.

İmamoğlu’nun kurduğu düzen uzun sürmedi. Çok geçmeden, bir şeyler uydurularak İmamoğlu aylardır suçunun ne olduğu açıklanmadan cezaevinde yaşatılıyor.

Umarız, bir sağduyulu hukukçu çıkar, İmamoğlu’nun suçunun ne olduğunu açıklayıp ona özgürlük yollarını açar.

BUCA BELEDİYESİ

Buca Belediyesi’nin yöneticileri, gençleri bir araya getirerek onların nelerin düzeltilmesi gerektiği konusunda görüşlerini öğrenecek konuşmalar düzenliyor. Gençler bu yolla düşüncelerini söylerse tartışılan konuda özeleştirilerini de yapmış olacaktır. Böylece, eğitimlerine kendi başlama anlayışı edinecektir. Eğitilmekte amaç da bu değil midir?

Buca’nın yöneticileri konunun adını da koyuyor:

“Gençliğin gelecekteki Meclisi’nde ortak gelecek vurgusu yapması...”

Buca’da düzenlenen “Gençlik Gelecektir Meclisi”, gençlerin düşüncelerini, Türkiye’nin geleceğine yönelik sözlerini ortak bir temelde buluşturmuş oluyor. Böylece Cumhuriyet değerlerinden katılımcı demokrasiye kadar birçok başlığın ele alındığı programda, gençlere yerel yönetimlerde daha aktif rol alma çağrısı yapılmış oluyor.

BUCA KONUŞMACILARI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Gençlik Gelecektir Meclisi’nin divan başkanlığını Mustafa Yeşilyurt üstlenirken başkanvekillikleri görevini Semihcan Kenar ve Firdevs Nur Sürer, kâtip üyeliği görevlerini ise Eren Altındiş ile Sezen Nur Gündoğdu yürüttü.

Mecliste; gençler, Cumhuriyetin kazanımları, demokrasi kültürü, toplumsal dayanışma ve gençliğin karar alma süreçlerindeki yeri üzerine konuşmalar yapıldı.

Program boyunca söz alan katılımcılar, gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olduğuna dikkat çekti. Program kapsamında konuşmalarını gerçekleştiren Buca Belediye Meclis üyeleri Tolga Avcı ve Emre Yaman da Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a gençlere verdiği destek için teşekkür ederek gençlerin fikir üretme süreçlerine katılımının önemine vurgu yaptı.

ATATÜRK GENÇLİĞİ

Programın sonunda “Gençlik Gelecektir Meclisi Buca Bildirisi” oybirliğiyle kabul edilerek kamuoyuna sunuldu. Kabul edilen bildiride; Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, üniter yapısı, tam bağımsızlığı ve milli egemenlik anlayışının kararlılıkla savunulacağı anlatılıyor.

Atatürk ilke ve devrimleriyle de laik Cumhuriyetin devletin temel dayanağı olduğu vurgulanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi ve parlamenter sistemin milli iradenin tek temsilcisi olduğu belirtildi.

Bildiride ayrıca anayasanın ilk dört maddesi ile vatandaşlık tanımını içeren 66. madde konusundaki hassasiyetin korunacağına dikkat çekildi. Gençlerin bilim, sanat ve üretim süreçlerinde yalnızca gelecekte değil, bugün de aktif rol almasının önemine değinilen bildiride; kadına yönelik şiddet başta olmak üzere her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete karşı ortak mücadele çağrısı da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

EK

Buca Belediyesi’nin gençleri yalnızca böyle konuların tartışıldığı bir ortamda bulundurmaları bile temeli sağlam atılan bir eğitimin başlangıcıdır.