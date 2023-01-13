Suriye ile barışmak - Sait BALCI

13 Ocak 2023 Cuma

Suriye’ye yapılan operasyonlar meşru Suriye ordusu ile yapılmış olsaydı bugün ne Suriye devleti ile yeniden barışmaya ihtiyaç vardı ne de Suriye’ye yapılacak yeni bir harekâtın önünde ÖSO olurdu.

Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin muhatabı bir başka ülkenin yine meşru silahlı kuvvetleridir. Ancak Mehmetçiğin bugün Suriye’deki muhatabı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adı verilen paralel ordu yapılanmasıdır. Oysa Türk ordusunun muhatabı meşru Suriye ordusu olmalıdır. Bu nedenle şanlı ordumuz Suriye’de yanlış saftadır.

SİLAHLI MUHALEFET!

Arap Baharı’nın başlamasından bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın meşruiyetini yitirdiği savı ile iktidardan uzaklaştırılması istendi. Ancak her ülkede olduğu gibi Suriye’de de seçimler yapıldı ve bu seçimleri Beşşar Esad kazandı. Ve diğer Arap ülkelerinde demokrasi ne kadar varsa Suriye’de o kadar vardır. Bu anlamda Beşşar Esad, Suriye devletinin meşru devlet başkanıdır. Bu gerçeği hiçbir devletin kabul etmeme lüksü de yoktur. Suriye’de yapılan seçimler eleştirilebilir. Beşşar Esad’ın devlet yönetme şekli eleştirilebilir. Eğer Suriye halkı Beşşar Esad’dan memnun değilse bu tavrını seçimlerde göstermelidir. Bu durum demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu durum aynı zamanda Suriye halkının iç meselesidir.

Muhalefet iktidarı değiştiremiyor tezinden hareketle Suriye muhalefetini silahlandırmak çözüm değildir. Esasen eline silah almış muhalefet, muhalefetlikten çıkmış terör örgütü konumuna girmiş olur.

İktidar partisi de maalesef bugüne kadar eline silah almış ve ÖSO adını verdiği bu yapılanma ile birlikte hareket etti. Suriye’de yuvalanan PKK/PYD terör unsurlarına yönelik yapılan bu operasyonlar hiç kuşkusuz ülkemizin güney sınırının güvenliği açısından son derece önemlidir. Ancak bu operasyonlar meşru Suriye ordusu ile yapılmalıydı.

ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ

Bugün ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına yönelik yeni bir harekâtın gündeme geldiği günlerdeyiz. Ancak bu konuda iki önemli sorun var. Bunlardan birincisi Suriye devletinin öncelikleridir. Suriye devleti, ÖSO’ya verilen desteğin sona erdirilmesini, düzenlenen harekâtlarda İdlib dahil kontrol edilen bölgelerin Suriye’ye devredilmesini istiyor. Ülkemizin de Suriye devletinden beklediği adımlar var ama asıl barışa ihtiyacı olan ve yeniden bir harekât düzenleme zorunluluğu hisseden Suriye değil, ülkemizdir. Bu şartlarda Suriye devletinin önceliklerinin karşılanması gerekmektedir.

Suriye ile yeniden başlaması beklenen sürecin önünde bulunan diğer bir engel de bugüne kadar desteklenen ve birlikte hareket edilen ÖSO’ya verilen desteğin nasıl kesileceğidir. Bu sorun öyle kolay kolay çözülecek gibi de görünmüyor. Çünkü ÖSO’ya ait gruplar Esad ile barışmayacaklarına dair açıklamalar yapıyorlar. Bu gruplar daha evvel de Suriye devleti ile başlayan yakınlaşma çabalarını baltalamak için ülkemizin bayraklarını yakmışlardı.

Şimdi bu aşamada asıl mesele ÖSO militanlarının Suriye ordusu ile nasıl barıştırılacağı veya nasıl tasfiye edileceğidir. Bu sorun halledilmeden Suriye ile barışmak mümkün değildir. Dün Suriye’ye yapılan operasyonlar meşru Suriye ordusu ile yapılmış olsaydı bugün ne Suriye devleti ile yeniden barışmaya ihtiyaç vardı ne de Suriye’ye yapılacak yeni bir harekâtın önünde ÖSO olurdu.

SAİT BALCI

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