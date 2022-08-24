Türkiye’nin güvenliği Suriye’yle barıştan geçer - Sait BALCI

24 Ağustos 2022 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yeni bir askeri harekât yapabilmek için Rusya’dan olumlu yanıt almaya çalışıyor. Çünkü ABD, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD’yi güçlendirdiğinden, yeni bir askeri harekât, ülkemizin güvenliği için kaçınılmaz hale gelmiştir. Erdoğan, askeri harekâtı seçim malzemesi olarak kullanmayı da düşünüyor. Ancak ülkemizin çıkarları, seçim kazanma stratejisinden önce gelir. Erdoğan bu nedenlerle Astana ve Tahran’da konuyu dile getirdi. Rusya ve İran’dan olumlu yanıt alamadı. Sonra Rusya’da, konuyu Putin’le görüştü. Bu görüşmede de umduğunu bulamadı. Putin, Erdoğan’a, Suriye lideri Beşşar Esad’la temas kurmasını önerdi ki doğrudur.

Çünkü Esad, Suriye’nin tamamına hâkim olamasa da halen Suriye’nin meşru devlet başkanıdır. Terör örgütlerine karşı mücadele de başka terör unsurlarıyla değil, meşru bir devletin ordusuyla yapılır. Öte yandan Arap devletleri, Esad’ı tanımaya, muhatap almaya başlamışlardır. Ancak Erdoğan, bugüne dek Esad’ı tanımamıştır. Çünkü ortada ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi vardır ve bu proje kapsamında Suriye’nin üçe bölünmesi hedeflenmiştir. Türkiye ise Özgür Suriye Ordusu denen yapıyı destekleyerek bu projeye katkı vermiştir.

ESAD’I TANIMAK

Büyük Ortadoğu Projesi’nin esas amacı Irak, Suriye, İran ve Türkiye’den koparılacak parçalarla, Kürdistan’ı kurmaktır. Aynı zamanda projeyle, İsrail’in de güvenliği sağlanacaktır. Diğer taraftan ABD, bölgenin zengin enerji kaynaklarına konacaktır. Bu nedenle Esad’ın ayakta kalması demek, bölgenin parçalanma sürecinin önlenmesi demektir. Esad’ı tanımak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, Büyük Ortadoğu Projesi’ni sekteye uğratacaktır. Önemli olan da budur.

Gelinen noktada, Suriye’ye yapılacak askeri harekât, Suriye devletinin meşru ordusuyla birlikte yapılmalıdır. Bu nedenle, şimdiye dek destek verilen yapıların, silahlı grupların, silah bırakmaları sağlanmalıdır. Aksi halde anlaşma sağlanması zordur. Meşru bir devletin muhatabı, paralel yapılanmalar ve terör örgütleri değil meşru bir devlettir.

SAİT BALCI

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